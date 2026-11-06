高市「台灣有事」發言滿1年！日本重申對台立場未變 拒答是否撤回

日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」答詢7日將屆滿1年，內閣官房長官木原稔6日在內閣會議後的記者會上再次表明，日本對台立場自1972年《日中聯合聲明》以來並未改變。

高市當時在日本眾議院預算委員會答詢時表示，若「台灣有事」涉及動用軍艦及武力行使，可能構成日本的「存亡危機事態」，依日本現行安全保障法制，得以行使集體自衛權。這番發言導致日中關係持續緊張。

NHK報導，木原表示：「何種情況構成存亡危機事態，政府將根據具體情況，綜合所有資訊做出判斷。政府的立場始終一致。」他接著說：「政府對台灣的立場，一如1972年《日中共同聲明》所述，沒有任何改變。中國是重要的鄰國，我們將全面推動戰略互惠關係，就共同課題進行溝通，建立建設性且穩定的關係。」

對於中國要求高市撤回發言，木原僅表示：「政府一再表明的立場沒有改變。」