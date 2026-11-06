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日本書道源自中國 發展千年有望列聯合國非物質文化遺產

中央社／ 東京6日專電

日本「書道」有望正式列入聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產名錄。文化廳5日宣布，相關評估機構已建議將日本書道列入非物質文化遺產，預計11月30日至12月5日在中國福建省廈門市舉行的政府間委員會會議上，將正式決定是否通過登錄。

日本經濟新聞報導，日本書道是使用毛筆、墨、硯台等傳統工具，透過特定運筆方式與書寫技法，以漢字及假名呈現文字美感的藝術形式。

日本書道的起源可追溯至中國。隨著漢字與佛教傳入日本，中國書法文化也逐漸在日本社會扎根。到了平安時代，日本在吸收中國書法技法的基礎上，逐步發展出具有自身特色的書寫風格，同時創造出由漢字演變而來的假名文字，使書道形成融合漢字與日本本土文字文化的獨特藝術。

書道不僅是藝術創作，也與日本民眾的日常生活密切相關。從傳統書信往來、婚喪喜慶場合的署名，到每年新年期間舉行的「書初」活動，都能看見書道文化的影響。由於書道長期融入日本社會的生活習俗與文化活動，因此被認為不只是文字表現形式，更是世代傳承的重要文化傳統。

為了推動書道文化保存與國際認可，日本政府近年持續展開相關工作。日本文化廳於2021年將書道登錄為國家級「登錄無形文化財」，2023年由文化審議會選定為申請聯合國教科文組織非物質文化遺產的國內候選項目，並自2024年起正式推動國際登錄申請。

根據聯合國教科文組織的審查程序，評估機構會針對各國提交的文化遺產申請進行審查，並提出「建議列入」、「不建議列入」或「要求補充資訊」等評估結果。最終是否登錄，則由每年召開一次的政府間委員會決定。

由於政府間委員會通常會尊重評估機構的建議，因此日本書道此次獲得建議列入，被視為正式登錄的重要進展。不過，最終結果仍須等待今年底的政府間委員會會議確認。

若順利獲得認可，書道將成為日本第24項非物質文化遺產。日本目前已有能樂、和食及傳統釀酒技術等文化項目獲列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄。

日本政府也持續推動其他傳統文化的國際登錄，並已將各地傳承的民俗表演藝術「神樂」，以及具有療癒身心意涵的「溫泉文化」，列為書道之後的申請目標。

日本 聯合國 漢字

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