法國60萬人示威要加薪 怒指黃背心運動8年後生活沒變好

法國近60萬人今天罷工抗議，與學生抗爭合流。示威者大衛說，法國數十年來一直在經歷「最低薪資化」，情況愈來愈糟，而政府從未真正想要對話，促使民怨如壓力鍋瀕臨爆炸。

主要工會號召各行各業勞工集體罷工並上街示威，最大訴求是提升購買力和調高薪資，參與者包括公務員、醫護人員、教育工作者、大眾運輸系統員工、農人、退休人士等；已上街要求改善教育資源一個多月的學生團體也加入遊行隊伍。

法國總工會（CGT）秘書長比內（Sophie Binet）日前號召群眾上街時，向政府提出兩項要求，一是廣泛調高薪資，二是修改2027年度預算案，不得凍結或刪減社會福利，也不能減少公共服務資源。

法國總工會聲稱今天全國近160萬人上街，包括巴黎35萬人。內政部則統計全國約57.5萬人抗議，包括巴黎6.5萬人。

穿著工會背心的公共財政稽查員大衛（David）接受中央社記者訪問時表示，「法國目前面臨的一大問題，是許多人陷入相對貧困」，舉例最基層公務員的職業生涯從領取最低薪資開始，大概要持續15年；而高階公務員在1980年代起薪本俸約為最低薪資的1.6倍，如今差不多也是從最低薪資起算。

世界報（Le Monde）引用法國國家統計及經濟研究局（Insee）數據指出，2024年法國有980萬人生活在貧窮線以下，貧窮率達15.4%，即收入低於全國所得中位數的60%，比2011年金融危機之後，或2018年刪減住房補貼及燃油價格上漲之後更嚴重。

2018年底，油價高漲及政府調高燃油稅，掀起全國性的「黃背心」抗議運動，隨後民眾訴求擴大至提升購買力、實現稅收正義等。

大衛不曾參加過黃背心運動，8年後的今天卻選擇走上街頭。他認為總統馬克宏（Emmanuel Macron）執政10年來從未真正想與中間組織對話，結果導致群眾親自上街示威，「如果今天這個壓力鍋正在沸騰，這就是原因」。

曾響應黃背心運動的示威者丹尼爾（Daniel）也說，這次示威與8年前有部分重疊，證明狀況完全沒有進展。

丹尼爾表示：「受害者總是同一群人，也就是說（政府）刪減惠及人民的公共補貼，然後把稅務優惠給了企業⋯我只期望人民覺醒，投票給正確的人。」

法國將於2027年4月舉行總統大選第一輪投票，多項民意調查結果顯示，極右翼領袖雷朋（Marine LePen）與極左翼領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）很有可能進入第2輪決選。

將代表左派參加總統大選的歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）下午出現在共和國廣場（Place de la République）聲援勞工訴求，但現場噓聲略多於掌聲。

在巴黎，遊行路線從共和國廣場至民族廣場（Placede la Nation），途經上月17日遊行期間遭到嚴重暴力洗劫的伏爾泰大道（Boulevard Voltaire），但截至晚間7時，大道兩側商家未傳出重大搶劫或竊案。

警方晚間在遊行終點再次動用催淚彈驅離徘徊不散的群眾。截至晚間6時，警方在全國至少逮捕448人，累計53名執法人員受傷。