快訊

跌跌不休！這檔再爆2,218萬元違約交割 7券商申報

足球／C羅正式宣布退出葡萄牙國家隊 親發影片：該交還7號球衣了

台股殺千點還沒跌完？富邦投顧總座：融資斷頭賣壓將至「4萬點成關鍵」

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風挾豪雨增水災風險 大馬4000陸軍官兵待命

中央社／ 吉隆坡5日專電

馬來西亞進入東北季風季節，近期連日出現豪大雨，雪蘭莪州今天也因豪雨造成多條道路淹水。為因應可能發生的災情，馬國陸軍近4000名官兵進入最高戒備狀態，隨時準備部署，並由海、空軍支援救災。

雪蘭莪州今天中午持續降下豪大雨，導致本查阿南（Puncak Alam）周邊多個地區突發性水災，多條道路淹水。

大馬副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）10月下旬透過社群媒體臉書（Facebook）提醒，東北季風預計持續至明年3月，可能帶來連續豪雨、水災及海象惡劣等情況，尤其高風險地區居民應提高警覺，將安全放在首位。

他引述氣象局預測指出，今年11月至明年1月期間，預計出現3至5波持續豪雨，可能增加河川沿岸及低窪地區的水災風險，強風也可能造成南海海象惡劣及海平面上升。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）報導，陸軍總部戰略通訊組今天發表聲明，近4000名陸軍官兵隨時準備投入救災，陸軍將在皇家海軍及皇家空軍支援下，主導「純潔行動」（Operasi Murni）救災任務。

聲明表示，陸軍已在人員、裝備及行動能力方面做好全面準備，確保人道援助、救援與疏散任務能迅速、有效且有序執行。

相關準備包括各類陸、海、空運輸裝備、工程設備及野戰醫療設施，以便將援助送往受災地區及交通不易抵達的地點。

陸軍也將與負責國家災害管理的國家災害管理機構（Nadma）及其他相關機構密切合作，協調現場行動與救援工作，並結合地方政府及社區力量，支援救援與災後復原，保障民眾安全。

馬來西亞 東北季風 豪雨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

模擬客機迫降微風運河斷成兩截 新北市結合警消醫療聯手空難救援演習

浮洲旗艦幼兒園開園延後 教育局：受颱風豪雨影響、明年2月入園

暴雨下不停！日本拉麵店一個月內3度淹水 老闆崩潰：無休止的清理

北東午後變天轉濕涼！東北季風接力 專家曝氣溫最低時段

相關新聞

男酒後搭Uber嘔吐 與司機爆衝突竟遭開車來回輾斃

英國一名男子搭乘Uber返家途中，因為酒醉不慎在車上嘔吐，結果因此和司機爆發衝突。令人驚訝的是，司機為了洩憤竟開車撞倒男子，還來回輾過對方，導致男子最後不幸身亡。

閃電造訪梵蒂岡 一身黑巴布狄倫獲白袍教宗接見

美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）今天造訪梵蒂岡，獲教宗良十四世（Pope Leo XIV）私人接見。巴布狄倫身...

逃生出口旁超危險？旅遊專家揭飯店選房地雷 「這3款」最容易招賊

出外旅遊住飯店挑房切忌只圖方便！不少旅客喜歡選擇靠近出入口或與家人同住的「相連房」。然而，這些看似便利的選擇，隨時暗藏安全漏洞！美國旅遊網站《Elliott Report》早前綜合多宗真實住宿經歷，點名警告旅客入住地下大堂樓層（Ground Floor）、設有相連門（Connecting doors）及緊鄰緊急出口的3類客房時，必須提高警覺，慎防陌生人或賊人輕易闖入。

日本書法申遺獲UNESCO列入建議！12月廈門拍板 有望列第24項無形文化遺產

綜合日媒報導，對日本政府申請將「書道」（書法）列入世界無形文化遺產一案，聯合國教科文組織（UNESCO）評估機構於5日通過審核，正式評為「建議列入」。該案預計將於11月30日至12月5日在中國南部福建省廈門市召開的政府間委員會中正式拍板，若順利通過，將成為繼2024年「釀酒傳統」後，日本第24項世界無形文化遺產。

京都賞楓旺季前開鍘！民宿未當面交鑰匙遭停業 疑有台灣業者上榜

日本京都市對違規民宿祭出鐵腕！據日媒「產經新聞」報導，京都市政府依據《旅館業法》與市府條例，針對東山區、下京區等5家違規經營民宿的業者開鍘，其中4家被處以5萬日圓（約台幣1.05萬元）行政罰鍰，另有「東福寺 咲く宿」等2家，更遭勒令自28日起停業30天，業者姓名與違規設施已全數公布於官網。

曾靠賣仙貝挺過破產！日本銚子電鐵再出奇招 買調味料送一日券無限搭乘

搭火車驗票時，竟要拿出一瓶調味料？日本網友@18kipper_nori在社群平台X分享乘車體驗。當車長查票時，他內心緊張地遞上一罐調味料，沒想到對方淡定核對後笑著放行，引起近150萬人次朝聖，1.4萬人次按讚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。