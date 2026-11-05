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東北季風挾豪雨增水災風險 大馬4000陸軍官兵待命
馬來西亞進入東北季風季節，近期連日出現豪大雨，雪蘭莪州今天也因豪雨造成多條道路淹水。為因應可能發生的災情，馬國陸軍近4000名官兵進入最高戒備狀態，隨時準備部署，並由海、空軍支援救災。
雪蘭莪州今天中午持續降下豪大雨，導致本查阿南（Puncak Alam）周邊多個地區突發性水災，多條道路淹水。
大馬副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）10月下旬透過社群媒體臉書（Facebook）提醒，東北季風預計持續至明年3月，可能帶來連續豪雨、水災及海象惡劣等情況，尤其高風險地區居民應提高警覺，將安全放在首位。
他引述氣象局預測指出，今年11月至明年1月期間，預計出現3至5波持續豪雨，可能增加河川沿岸及低窪地區的水災風險，強風也可能造成南海海象惡劣及海平面上升。
馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）報導，陸軍總部戰略通訊組今天發表聲明，近4000名陸軍官兵隨時準備投入救災，陸軍將在皇家海軍及皇家空軍支援下，主導「純潔行動」（Operasi Murni）救災任務。
聲明表示，陸軍已在人員、裝備及行動能力方面做好全面準備，確保人道援助、救援與疏散任務能迅速、有效且有序執行。
相關準備包括各類陸、海、空運輸裝備、工程設備及野戰醫療設施，以便將援助送往受災地區及交通不易抵達的地點。
陸軍也將與負責國家災害管理的國家災害管理機構（Nadma）及其他相關機構密切合作，協調現場行動與救援工作，並結合地方政府及社區力量，支援救援與災後復原，保障民眾安全。
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