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男酒後搭Uber嘔吐 與司機爆衝突竟遭開車來回輾斃

聯合新聞網／ 綜合報導
司機因不滿乘客嘔吐，竟開車撞死對方。示意圖，圖／ingimage
司機因不滿乘客嘔吐，竟開車撞死對方。示意圖，圖／ingimage

英國一名男子搭乘Uber返家途中，因為酒醉不慎在車上嘔吐，結果因此和司機爆發衝突。令人驚訝的是，司機為了洩憤竟開車撞倒男子，還來回輾過對方，導致男子最後不幸身亡。

據《太陽報》（The Sun）報導，2025年9月26日， 28歲男子艾許頓（Michael Ashton）和女友出門與親友用餐，接著在晚間11點搭乘Uber，準備從倫敦東部返回艾塞克斯郡（Essex）住處。

途中艾許頓突然感到噁心，搖下車窗後吐在自己身上。艾許頓的女友表示，男友雖然主動向司機道歉，但53歲的司機圖克馬尼（Haydulla Turkmani）依然非常不滿。抵達住處後，兩人拿濕紙巾清理車輛，但圖克馬尼和艾許頓爆發衝突，悲劇就此發生。

艾許頓女友表示，當時自己已經準備回家，卻發現男友沒有跟上，正轉身要叫他時，卻發現男友已經被撞且捲入車底。法庭指出，圖克馬尼下車爭執後，又重新坐回駕駛座且向前加速，不只將艾許頓撞倒，還捲入車底拖行。

艾許頓不只腿部骨折，頭部也因撞擊地面造成嚴重損傷，送醫8天後仍不治身亡。即使圖克馬尼辯稱，自己因害怕沒有看見艾許頓，還是被判5年有期徒刑，同時吊銷駕照7年半。

不過艾許頓女友對此判決相當不滿，她批評圖克馬尼可能只要再服刑18個月就能出獄，而家屬卻得承受一輩子的痛苦。她與艾許頓的父母、姊妹已向英國檢察總長辦公室提出申請，要求重新審查判刑。

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