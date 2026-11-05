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逃生出口旁超危險？旅遊專家揭飯店選房地雷 「這3款」最容易招賊

香港01／ 撰文／伊萬德
不少旅客住飯店喜歡選擇靠近出入口或與家人同住的「相連房」，然而，這些看似便利的選擇，隨時暗藏安全漏洞。圖／AI生成
不少旅客住飯店喜歡選擇靠近出入口或與家人同住的「相連房」，然而，這些看似便利的選擇，隨時暗藏安全漏洞。圖／AI生成

出外旅遊飯店挑房切忌只圖方便！不少旅客喜歡選擇靠近出入口或與家人同住的「相連房」。然而，這些看似便利的選擇，隨時暗藏安全漏洞！美國旅遊網站《Elliott Report》早前綜合多宗真實住宿經歷，點名警告旅客入住地下大堂樓層（Ground Floor）、設有相連門（Connecting doors）及緊鄰緊急出口的3類客房時，必須提高警覺，慎防陌生人或賊人輕易闖入。

大堂樓層房間：窗戶露台易招賊

大堂樓層客房不用等升降機，有些更可直接通往庭院，出入方便。但美國伊利諾伊大學（University of Illinois）的海外安全指引提醒，入住樓層較高的房間能大幅減低賊人從窗戶或露台潛入的風險。若飯店房門直通戶外，旅客應盡量避免選擇直接面向停車場的房間。

旅客入住後，除了檢查正門，窗鎖及露台門也要一併檢查。有故障應通知接待處，每次外出回房亦應重新確認門窗已鎖好，不能只靠第一次入住時的檢查。

相連房：提防陌生人破門而入

相連房雖然方便同行親友互相照應，但若相鄰房間住着陌生人，相連門的門鎖便成為關鍵防線。《Elliott Report》引述旅客豪威爾（Sheri Howell）的驚險經歷，她曾入住有連通門的客房，抵達時確認門已鎖上，卻在深夜遇到1名疑似醉酒的鄰房男子闖入，對方其後被妻子拉回。雖然這只是受訪者講述的個別經歷，但足以證明旅客檢查房間時，絕不能漏看相連門的安全。

出口旁房間：賊人犯案後的逃走捷徑

伊利諾伊大學的指引亦建議，情況許可下避免入住緊貼逃生出口的房間。從防盜角度而言，這類位置無疑為賊人提供了極佳的逃走捷徑。不過，這並不代表旅客應忽略火警逃生路線。指引強調，旅客前往客房時，必須熟記樓梯、逃生出口及消防設備的位置。選房需顧及防盜，入住後則必須熟悉逃生路線。

房間類型以外 房卡管理同樣重要

不同機構對樓層的建議並不完全一致。紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）供人員公幹參考的指引建議選擇遠離街道、兼顧防闖入與救援需要的樓層，也提醒旅客不要讓接待處大聲讀出房號。遇到自稱職員的人敲門，可先致電接待處核實身份。

飯店自身的房卡管理與保安同樣不容忽視。

《Elliott Report》引述紐約州The Adelphi Hotel總經理Helen Watson指出，專業的飯店不僅在入住時查核身份證明文件，當客人要求補發或加配房卡時，亦必須重新核實身份。總括而言，挑選安全的房間位置只是第一步，飯店門鎖設備及職員有否嚴格執行保安程序，才是保障旅客人身安全的最終防線。

隨身安保防護小物 也是挽救危機的關鍵

除了客房位置外，隨身安保防護小物亦能成為挽救危機的關鍵最後防線。資深旅遊保險專家與Travel Safety Solutions建議，旅客獨自出門或入住相連房時，行李箱內可常備一個簡單的「橡膠阻門楔（Rubber Door Stop）」或「便攜式旅行門鎖（Portable Door Lock）」。即使門鎖遭到萬能房卡複製或被人以暴力撞擊，塞在門底的阻門器能產生強大摩擦阻力，令門扇無法輕易推開，並爭取寶貴的報警求救時間。同時，若是被安排在相連房，入住時務必親手確認通往隔壁房間的雙重插銷（Deadbolt）已完全旋緊扣死，切勿僅憑肉眼觀察門板閉合便放下戒心。

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文章授權轉載自《香港01》

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