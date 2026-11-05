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曾率舊金山交響樂團訪台 指揮大師布隆斯泰特逝世

中央社／ 瑞典哥特堡4日綜合外電報導

曾多次訪台演出的瑞典指揮家布隆斯泰特（Herbert Blomstedt）今天與世長辭，享壽99歲。

美聯社報導，布隆斯泰特曾於1985年至1995年擔任舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）音樂總監，在其長達70多年的職業生涯中，先後領導斯堪的那維亞和德國多個管弦樂團。

布隆斯泰特的經紀公司說，他在瑞典哥特堡（Gothenburg）的住家逝世。

布隆斯泰特最後一次登台演出是在今年5月15日，當時他坐著輪椅上台，率領舊金山交響樂團在戴維斯交響樂廳（Davies Hall）演出馬勒（Gustav Mahler）「第9號交響曲」（Ninth Symphony）時，體力明顯不支，第3樂章甚至一度中斷數分鐘，之後兩天的音樂會改由其他指揮接替，並取消今年原定所有演出計畫。

匹茲堡交響樂團（Pittsburgh Symphony Orchestra）音樂總監何內克（Manfred Honeck）說：「他是非凡的典範，是最偉大的指揮家之一，也是人性光輝的象徵。」

布隆斯泰特原已有排定至2027年的演出行程，包括明年6月與維也納愛樂管弦樂團（ViennaPhilharmonic）合作，屆時距離他百歲壽辰僅差一個月。

維也納愛樂管弦樂團主席弗紹爾（DanielFroschauer）表示：「直到最後一刻，我們都希望能與他一起舉辦音樂會，慶祝他的百歲生日。」

布隆斯泰特2020年接受德國之聲（DW）音樂頻道專訪時說：「我的使命是讓儘可能多的人接觸優美的音樂。音樂能讓人以不同方式思考，也能讓人對比例與美感有著更敏銳的感受。」

布隆斯泰特曾於1988年國家兩廳院甫落成啟用第2年，率領舊金山交響樂團登台獻藝，2017年再度應邀來台，率領萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig）完成兩場盛大演出，2002年與2005年亦受邀訪台，掀起全台古典樂熱潮。

舊金山 交響樂團 瑞典

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