NASA雨燕天文台墜入大氣層 22年太空任務烈焰中謝幕

在太空服役22年的美國國家航空暨太空總署（NASA）雨燕天文台，今天如預期脫離軌道，在印尼上空墜入大氣層燃燒殆盡，為這項研究宇宙最強烈能量爆發的任務畫下句點。

路透社報導，這座重約1452公斤的雨燕天文台（Neil Gehrels Swift Observatory）在烈焰中謝幕；不到3個月前，一艘救援太空船曾試圖將雨燕天文台推升至更高軌道以延長壽命，但很快便宣告任務失敗。

美國太空軍（US Space Force）證實，雨燕天文台在美東時間上午7時39分（台灣4日晚間8時39分）重返大氣層；根據NASA說法，當時它以約22倍音速衝進印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）上空的高層大氣，位置在赤道以北約322公里處。

NASA表示，原本預期雨燕天文台在重返大氣層時產生的摩擦高溫，會在距離地面很遠的高空燒毀大部分結構，僅有少數碎片可能殘存墜落，但目前還未獲報有墜落殘骸造成損害或人員傷亡。

目前還不清楚墜落地點距離北蘇門答臘省首府、也是最大城市的棉蘭（Medan）有多近。棉蘭擁有約250萬人口，全省人口約1600萬。

美國太空軍先前估算，雨燕天文台對人口密集地區構成的風險極低，對地表上任何人造成傷害的機率僅1/2100。

英國工業零件供應商Accu Components航太工程師史雷登（Dean Sladen）在雨燕天文台重返大氣層前表示，預計只有「少數燒焦的小碎片會掉落地面，完全看不出這曾是一座望遠鏡」。

NASA這座造價5億美元（約新台幣163億元）的雨燕天文台，主要任務是利用3具多波段望遠鏡，研究宇宙中最強烈的能量爆發現象「伽瑪射線爆」（GRB）。

雨燕天文台自2004年升空以來，也研究過數百次超新星爆炸、撕裂恆星的黑洞、恆星X射線閃焰、小行星與彗星，促成發表約7000篇科學論文。雨燕天文台10月20日已停止運作。

雨燕天文台本身沒有推進系統，運作時間早已遠超出原定2年的設計壽命，幾個月來軌道持續處於不穩定的狀態；NASA和美國亞利桑那州（Arizona）新創公司Katalyst今年7月發射一艘特製的救援太空船，執行與雨燕天文台會合、對接抓取並推升至更高且穩定軌道的任務。

然而，救援太空船進入太空不久後，就開始失控旋轉，任務團隊到8月中旬放棄救援行動，接受讓雨燕天文台墜回地球的命運。