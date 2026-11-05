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德國巴伐利亞副邦長陳屍柏林飯店 警調查死因
警方今天表示，德國知名政治人物、巴伐利亞邦副邦長艾萬格（HubertAiwanger）被發現陳屍於柏林一家飯店內，死因目前尚不清楚，當局已對此展開調查。
法新社與路透社報導，現年55歲的艾萬格為德國南部巴伐利亞邦副邦長兼經濟部長。柏林警方在聲明中表示，艾萬格被發現陳屍於柏林米特區（Berlin-Mitte）的飯店客房內。
警方聲明指出，警方與檢方已展開調查，以「確定具體死因與死亡狀況，並排除任何第三方外力介入的可能」。
德國「畫報」（Bild）報導，身兼民粹主義政黨「自由選民」（Free Voters）黨魁的艾萬格，原定前往柏林出席自由選民黨新辦公室的開幕儀式，隨後因身體不適缺席這場活動，警方稍後在飯店內發現他的遺體。
巴伐利亞邦邦長居德（Markus Soeder）在邦政府官網發布聲明表示：「艾萬格的猝逝是一場可怕的悲劇，我們都深感震驚。」
艾萬格領導的自由選民黨，是居德領導的基督教社會黨（CSU）在巴伐利亞邦聯合政府中的次要執政夥伴。
艾萬格自2006年起領導自由選民黨的巴伐利亞邦黨部。在他的領導下，自由選民黨於2018年首次入閣參與邦政府。
他曾於2023年面臨一場全國性爭議，當時被揭發在1980年代末期、也就是他就讀中學期間，書包內曾藏有納粹宣傳單。艾萬格事後為此公開致歉，但拒絕辭職下台。
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