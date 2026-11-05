臺灣漫遊錄泰文版發行 鄭佩佩克服多語翻譯挑戰

台灣作家楊双子的小說「臺灣漫遊錄」泰文版10月發行，泰文版譯者鄭佩佩接受中央社專訪表示，因書中交織華語、台語、客語及日語，是她翻譯過最困難的文學作品之一，因此如何保留語言特色又兼顧泰國讀者理解，是最大挑戰。

「臺灣漫遊錄」泰文版譯者鄭佩佩（PratuangpornWiratpokee）說，近年因大學教學工作繁忙，已較少接文學翻譯，但這本小說內容新穎，具豐富的歷史及文化內涵，加上出版社願意給予充裕時間，成為她決定接下翻譯「臺灣漫遊錄」工作的關鍵原因。

她透露，原本與出版社協商4個月完成，後來提出延長至半年，出版社也同意。她說：「他們願意給譯者足夠的時間去翻譯，所以沒有拒絕的理由。」

●留台經驗成翻譯助力

在台師大取得博士學位的鄭佩佩，曾旅居台灣長達5年，她表示，台灣給她的感覺相當親切，走在街上甚至不太覺得自己身處異國，並說：「走在路上常覺得，我是真的在國外嗎？因為真的跟泰國差不多。」

在台灣生活的經驗也成為翻譯時的助力。她指出，小說描寫大量台灣食物及地方文化，部分內容自己曾經接觸過，但書中涉及約300多種食物，有許多是她不曾聽過或沒吃過的，尤其日本料理及食材專有名詞，花了不少時間查證。

鄭佩佩告訴中央社，翻譯這本小說最困難之處在於如何辨別漢字背後代表的不同語言。她說：「這些都是漢字，你怎麼決定要分成日語、台語、客家語，甚至還是國語？」

她以泰國讀者為考量，沒有採取完全固定的翻譯策略，而是盡量兼顧閱讀流暢度。例如台灣地名及車站名稱，多採用泰國讀者較熟悉的華語讀音；日語則以日文讀音呈現，部分內容另增註釋，協助讀者理解。

她也透露，翻譯過程曾經相當挫折，初稿甚至留下許多漢字，以便反覆確認專有名詞及讀音，並開玩笑說：「我翻譯這本書，覺得對自己的中文水準感到有點質疑。」

●台灣飲食、歷史吸引讀者

至於小說以日治時期台灣為背景，鄭佩佩坦言，自己也是赴台求學後才進一步認識這段歷史。她認為，小說本身已清楚交代歷史背景，不需要額外增加太多說明。

她觀察到，泰國讀者雖然對台灣不陌生，但對台灣歷史的認識有限，尤其不一定知道台灣曾經歷日本殖民統治。相較於殖民歷史及權力不平等議題，泰國讀者可能更容易對書中的飲食文化及歷史細節產生興趣。

談及小說中的女性情感描寫，鄭佩佩認為，泰國本身是BL及百合（同性）作品的重要生產地，相關題材有一定讀者群，但「臺灣漫遊錄」的情感表達較為隱晦，並非直接描寫愛情，讀者的期待可能有所不同。

鄭佩佩表示，這是她首次翻譯台灣嚴肅文學長篇小說。過去，雖曾翻譯台灣小說「玻璃鞋」，「臺灣漫遊錄」在語言及文化層次上都更具挑戰，也讓她有機會向泰國讀者介紹台灣文學及歷史。

鄭佩佩目前任教於清萊的皇太后大學（Mae FahLuang University），長年從事中泰語翻譯工作，過去曾翻譯台灣言情小說、作家鄭媛的「玻璃鞋」。

「臺灣漫遊錄」泰文版已於10月發行，書封採用米褐色調與舊報紙拼貼，配圖為2名女性坐在車廂內、面向窗外風景的火車旅行插畫。

泰國出版社Bookscape在社群媒體上介紹，「臺灣漫遊錄」是「以遊記形式呈現兩顆心的故事。沉浸於美食的芬芳，品味歷史的苦樂交織，留下一段隱密愛情的深沉而憂鬱的印記」。

台灣作家楊双子創作、譯者金翎翻譯為英文的「臺灣漫遊錄」5月勇奪年度國際文學大獎「布克國際獎」。