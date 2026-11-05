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日本書法申遺獲UNESCO列入建議！12月廈門拍板 有望列第24項無形文化遺產

聯合新聞網／ 綜合報導
日本政府申請將「書道」（書法）列入世界無形文化遺產一案，聯合國教科文組織（UNESCO）評估機構於5日通過審核，正式評為「建議列入」。 圖／Pakutaso
日本政府申請將「書道」（書法）列入世界無形文化遺產一案，聯合國教科文組織（UNESCO）評估機構於5日通過審核，正式評為「建議列入」。 圖／Pakutaso

綜合日媒報導，對日本政府申請將「書道」（書法）列入世界無形文化遺產一案，聯合國教科文組織（UNESCO）評估機構於5日通過審核，正式評為「建議列入」。該案預計將於11月30日至12月5日在中國南部福建省廈門市召開的政府間委員會中正式拍板，若順利通過，將成為繼2024年「釀酒傳統」後，日本第24項世界無形文化遺產。

日本文化廳指出，書法運用毛筆、墨汁與硯台等工具，展現漢字、假名與篆刻技藝，並廣泛融入新年開筆、手寫書信及紅白喜慶等日常生活習俗。但隨著智慧型手機與電腦普及，手寫習慣嚴重式微，根據調查，更顯示高達9成的學子在畢業後便不再接觸書法。為挽救傳統文化斷層，民間書法團體與官方近年積極奔走推動登錄為世界遺產，期盼加強文化保存與傳承。

此項發展也引起日本網友多方的反思。部分習字多年的網友客觀表示，漢字、筆墨硯台乃至王羲之等名筆傳統皆發源於中國，雖然日本融入假名並發展出獨特和風書體，但直接將「書法」申請為日本的無形遺產，難免讓人產生些許違和感。

另一派聲音則認為，獲得國際認可固然值得欣慰，但文化保存「重在延續而非虛名」，如何藉此契機，改善畢業後9成人不再碰毛筆的文化斷層、讓書法重新走進年輕世代的生活，才是這項世界遺產認證背後最重要的課題。

世界遺產 日本 書法 漢字 福建 日媒 文化

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