京都賞楓旺季前開鍘！民宿未當面交鑰匙遭停業 疑有台灣業者上榜

據日媒「中國新聞社」報導，以開朗幽默的獨居生活感動無數人，並透過書籍與紀錄片廣為人知的日本「超級奶奶」石井哲代，於11月4日下午在廣島因自然衰老安詳辭世，享嵩壽106歲。消息傳出後，許多曾被她溫暖身影療癒的讀者與網友紛紛表達不捨與哀悼，感念她以一生的開朗笑容，向世人展現如何優雅、富足地老去。

2026-11-05 10:49