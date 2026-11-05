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京都賞楓旺季前開鍘！民宿未當面交鑰匙遭停業 疑有台灣業者上榜
日本京都市對違規民宿祭出鐵腕！據日媒「產經新聞」報導，京都市政府依據《旅館業法》與市府條例，針對東山區、下京區等5家違規經營民宿的業者開鍘，其中4家被處以5萬日圓（約台幣1.05萬元）行政罰鍰，另有「東福寺 咲く宿」等2家，更遭勒令自28日起停業30天，業者姓名與違規設施已全數公布於官網。
為遏止觀光公害並維護社區安寧，京都市訂有極嚴格的地方自治條例，強制要求業者必須落實「面對面交收鑰匙」的接待住客義務，且設施附近必須設有員工駐點。不過，遭處分的「住一 京都八坂店」等4家業者，卻為了節省人力成本，僅透過線上通訊軟體告知鑰匙藏匿處讓房客自取。另有業者被抓包員工根本未在駐點留守。市府在多次行政指導並發布改善命令無效後，決定硬起來開罰。
此案曝光後引發台灣網友熱議，臉書粉專「日本省錢小站」指出，官方公告的名單中，竟有樂安居株式會社等公司負責人疑為台灣人。隨著京都即將進入一年一度的賞楓旅遊大旺季，長達30天的停業處分無疑讓業者在黃金檔期營收大失血，網友紛紛直呼「停業一個月真的重傷」、「5萬日圓罰鍰不痛不癢，但旺季停業超痛」。不少人也提醒，京都市法規向來比日本其他地區更嚴格，赴日經營民宿切莫心存僥倖挑戰公權力。
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