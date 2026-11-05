快訊

中職／王威晨宣布行使自由球員權利 在兄弟11年首次動用

ChatGPT能生成GIF了！實測手繪貓咪動起來 操作方式一次看

50大權值股跌停11家！台股重挫1,374點連六黑 台積電收低20元

聽新聞
0:00 / 0:00

京都賞楓旺季前開鍘！民宿未當面交鑰匙遭停業 疑有台灣業者上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
京都市針對違反旅館業法與地方條例的民宿重罰，2家停業30天，疑有台灣業者上榜，正值賞楓旺季前引發熱議。圖／Pakutaso 圖／Pakutaso
京都市針對違反旅館業法與地方條例的民宿重罰，2家停業30天，疑有台灣業者上榜，正值賞楓旺季前引發熱議。圖／Pakutaso 圖／Pakutaso

日本京都市對違規民宿祭出鐵腕！據日媒「產經新聞」報導，京都市政府依據《旅館業法》與市府條例，針對東山區、下京區等5家違規經營民宿的業者開鍘，其中4家被處以5萬日圓（約台幣1.05萬元）行政罰鍰，另有「東福寺 咲く宿」等2家，更遭勒令自28日起停業30天，業者姓名與違規設施已全數公布於官網

為遏止觀光公害並維護社區安寧，京都市訂有極嚴格的地方自治條例，強制要求業者必須落實「面對面交收鑰匙」的接待住客義務，且設施附近必須設有員工駐點。不過，遭處分的「住一 京都八坂店」等4家業者，卻為了節省人力成本，僅透過線上通訊軟體告知鑰匙藏匿處讓房客自取。另有業者被抓包員工根本未在駐點留守。市府在多次行政指導並發布改善命令無效後，決定硬起來開罰。

此案曝光後引發台灣網友熱議，臉書粉專「日本省錢小站」指出，官方公告的名單中，竟有樂安居株式會社等公司負責人疑為台灣人。隨著京都即將進入一年一度的賞楓旅遊大旺季，長達30天的停業處分無疑讓業者在黃金檔期營收大失血，網友紛紛直呼「停業一個月真的重傷」、「5萬日圓罰鍰不痛不癢，但旺季停業超痛」。不少人也提醒，京都市法規向來比日本其他地區更嚴格，赴日經營民宿切莫心存僥倖挑戰公權力。

鑰匙 京都 住宿 民宿 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

各國防災總動員！日籲「緊急儲糧」挨批製造恐慌 專家：模糊初衷

面紙幫柿子延命！日專家傳授保鮮神技 放2周依然爽脆不軟爛

9成人都做錯！破「限醣=戒澱粉」迷思 名醫：它才是發胖元兇

喪夫無子獨居20年…日本超級奶奶石井哲代106歲辭世 豁達生活哲學成最美遺產

相關新聞

日本書法申遺獲UNESCO列入建議！12月廈門拍板 有望列第24項無形文化遺產

綜合日媒報導，對日本政府申請將「書道」（書法）列入世界無形文化遺產一案，聯合國教科文組織（UNESCO）評估機構於5日通過審核，正式評為「建議列入」。該案預計將於11月30日至12月5日在中國南部福建省廈門市召開的政府間委員會中正式拍板，若順利通過，將成為繼2024年「釀酒傳統」後，日本第24項世界無形文化遺產。

0元買房月賺12萬？日本掀「免費送房」潮 專家示警恐變冤大頭

買日本老屋真的不用錢？據日媒「FRIDAY」報導，因嚴重空屋問題掀起「零元破屋投資」熱潮，號稱能零元入手鄉下老屋、整理出租月賺60萬日圓（約台幣12.6萬元）。不過，日本空屋媒合平台「大家的0元物件」（みんなの0円物件）創辦人中村領直言，天下沒有白吃的午餐，沒想清楚任意接手恐先倒賠數百萬日圓。

喪夫無子獨居20年…日本超級奶奶石井哲代106歲辭世 豁達生活哲學成最美遺產

據日媒「中國新聞社」報導，以開朗幽默的獨居生活感動無數人，並透過書籍與紀錄片廣為人知的日本「超級奶奶」石井哲代，於11月4日下午在廣島因自然衰老安詳辭世，享嵩壽106歲。消息傳出後，許多曾被她溫暖身影療癒的讀者與網友紛紛表達不捨與哀悼，感念她以一生的開朗笑容，向世人展現如何優雅、富足地老去。

日本作曲家坂本龍一特展！讓聲音可見，直探影像本質

台北市立美術館「坂本龍一︱觀音．聽時」展期自2026年10月31日至2027年3月14日止。

封存27年世上僅存12把 富豪如何找演奏家喚醒億級名琴

大約半年來，柏林愛樂首席中提琴手阿米海．格羅茲（Amihai Grosz）一直在演奏全球最珍貴的樂器之一：「Macdonald」史特拉第瓦里中提琴。第一次拿起這把琴時，他簡直不敢相信其中的差別。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。