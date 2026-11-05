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曾靠賣仙貝挺過破產！日本銚子電鐵再出奇招 買調味料送一日券無限搭乘

聯合新聞網／ 綜合報導
搭火車驗票時，竟要拿出一瓶調味料？日本網友@18kipper_nori在社群平台X分享獨特的乘車體驗。。圖取自官網
搭火車驗票時，竟要拿出一瓶調味料？日本網友@18kipper_nori在社群平台X分享獨特的乘車體驗。。圖取自官網

火車驗票時，竟要拿出一瓶調味料？日本網友@18kipper_nori在社群平台X分享乘車體驗。當車長查票時，他內心緊張地遞上一罐調味料，沒想到對方淡定核對後笑著放行，吸引近150萬人次朝聖，1.4萬人次按讚。

這項腦洞大開的創意，出自千葉縣以奇招自救聞名的地方鐵路「銚子電鐵」。銚子電鐵長年受虧損與存廢危機所苦，過去甚至靠著自產自銷醬油香氣濃郁、口感微濕柔韌的「濕仙貝」（ぬれ煎餅）力挽狂瀾，締造副業營收拯救本業鐵道的商業奇蹟，濕仙貝也因此成為地方創生與這家鐵道的重要象徵。

本次聯名更巧妙牽起一段跨越380年的「醬油情緣」。在日本露營界被譽為百搭神級調味的「Horinishi戶外香料粉」（ほりにし），來自和歌山縣，而早自1645年的江戶時代，和歌山釀造醬油的技術便傳入千葉銚子，奠定當地醬油之鄉的基礎。銚子電鐵將濕仙貝經典的甘甜醬油香融入香料粉，把這份深厚的歷史淵源，變身為大人小孩都愛的日常新滋味。

更絕的是，官方發揮極致行銷力，只要花1,080日圓（約台幣225元）買這罐香料粉，出示整罐瓶身給站務員填上搭乘日期，就能直接當作「全線一日乘車券」無限次搭乘。將伴手禮與實體車票完美結合的鬼才創意，不僅讓旅客把在地美味帶回家，也再度成功為地方鐵道引爆社群話題。

火車 日本 破產 千葉縣 鐵道

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