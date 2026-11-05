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喪夫無子獨居20年…日本超級奶奶石井哲代106歲辭世 豁達生活哲學成最美遺產
據日媒「中國新聞社」報導，以開朗幽默的獨居生活感動無數人，並透過書籍與紀錄片廣為人知的日本「超級奶奶」石井哲代，於11月4日下午在廣島因自然衰老安詳辭世，享嵩壽106歲。消息傳出後，許多曾被她溫暖身影療癒的讀者與網友紛紛表達不捨與哀悼，感念她以一生的開朗笑容，向世人展現如何優雅、富足地老去。
哲代奶奶1920年出生於廣島縣府中市，20歲起擔任國小教職，56歲退休後定居尾道市，長期熱心投入農事與社區志工。膝下無子的她在81歲痛失摯愛的丈夫後，展開長達20多年的獨居生活。即使年過百歲、身體多處退化疼痛，她仍堅持每日清晨自煮味噌湯、下田拔草，直到104歲才在親友協助下入住照護機構。
面對高齡少子化社會的孤寂與衰老，她從不怨天尤人，會轉過身，一邊喊著「呦咻、呦咻」為自己打氣，一邊倒退著慢慢走下陡坡，將一個人的日常轉換成溫暖的「幽默進行式」。2020年起，她在地方報社連載的專欄《百歲今天也是好日子》引起轟動，集結成書後跨海引起廣泛迴響。
由導演山本和宏耗時三年掌鏡的紀錄片《104歲哲代奶奶：一個人生活》，不僅細膩捕捉她將「謝謝」常掛嘴邊的知足，更拍下她忍受長途顛簸隔著玻璃探望病妹的深情淚水，被外界盛讚為真正的「人生達人」。如今奶奶功德圓滿謝幕，她留下的豁達與生命智慧，將繼續溫暖世人的心。
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