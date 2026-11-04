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謊報兒子遭綁架…日本警官引同僚到場奪槍自轟 送醫失去意識
日本埼玉縣今天發生警察搶槍事件，一名37歲男性警察署巡查部長涉嫌謊報兒子遭綁架，待員警趕抵現場後，他與警方發生肢體衝突，並趁機搶走其中一名員警的配槍，朝自己頭部開槍，送醫時已失去意識。警方研判他企圖自盡，正調查詳細事發經過。
日本放送協會（NHK）報導，根據埼玉縣警，警方今天上午9時前接獲報案電話，報案者聲稱「兒子在上學途中遭人擄走」，要求警方趕往現場。
越谷警察署隨後派出4名員警，前往報案者所指的越谷市一處垃圾處理設施，卻發現現場只有一名隸屬春日部警察署交通課的37歲男性巡查部長，並沒有發生報案所稱的綁架事件。
警方表示，這名巡查部長當時情緒激動，員警試圖將他帶上巡邏車時，他激烈反抗，甚至踢踹員警腿部。雙方在拉扯過程中，巡查部長從其中一名員警腰間的槍套搶走手槍，隨即朝自己的頭部開了一槍。
警方以涉嫌妨害公務為由逮捕這名巡查部長，並將他送醫救治，但他在送醫時已失去意識。
據了解，這名巡查部長自10月29日起休假，案發時正值休假期間。警方研判他可能企圖自盡，除了調查犯案動機，也將釐清員警配槍遭搶奪的詳細經過。
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