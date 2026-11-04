日本明海嘯防災日全國地震演練 手機不會響警報

日本氣象廳明天上午10時左右實施全國性緊急地震速報演練，透過地方政府防災廣播及部分商業設施播放警報，提醒民眾確認地震發生時的應變措施。這次演練不會透過手機緊急速報系統發送通知，民眾不用擔心手機突然警報聲大作。

日本將每年11月5日訂為「海嘯防災日」，這一天也是聯合國訂定的「世界海嘯日」。氣象廳配合防災宣導，將於明天上午10時左右實施全國性緊急地震速報演練。

根據氣象廳公布的資料，日本全國47個都道府縣及1740個市區町村均列入參與名單，其中894個地方自治團體將實施防災應變或資訊傳遞演練，152個地方自治團體則安排居民參與。此外，中央政府機關、民間企業及相關團體也將參與。

這次演練的緊急地震速報將透過全國瞬時警報系統（J-Alert）等管道傳送至參與機關，並由部分地方政府的防災行政無線及商業設施播放，但不會透過一般電視、廣播或手機緊急速報系統發布。

不過，部分地方政府的防災電子郵件服務或防災應用程式，仍可能向使用者發送標示為演練的通知。

氣象廳提醒，民眾聽到緊急地震速報時，應保持冷靜，依據周遭環境採取保護頭部等安全措施。