足球場上驚傳悲劇！西班牙球星遭守門員撞倒 心跳停止搶救不治

西班牙足球場上發生悲劇！30歲前鋒德米格爾（Jesús de Miguel）在比賽中與對方守門員猛烈碰撞，隨後倒地不起，送醫後仍不幸身亡。警方已針對事件展開調查，釐清是否涉及過失致死，而肇事守門員也因遭到網友猛烈抨擊，關閉了自己的Instagram帳號。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生於11月2日西班牙乙級足球聯賽，由特內里費隊（CD Tenerife）對上安道爾隊（FC Andorra）。當時比賽進入傷停補時第7分鐘，德米格爾與衝出禁區的安道爾隊守門員奧沃諾（Jesús Owono）在中場附近爭搶一顆無人控制的球，雙方發生激烈碰撞。

德米格爾隨即倒地不起，安道爾隊球員見狀急忙揮手示意醫護人員進場。醫療團隊在場上緊急救治數分鐘後，將他送往醫院加護病房，但德米格爾因心跳停止，最終仍宣告不治。

奧沃諾在比賽中因這次碰撞遭裁判出示紅牌，事後更受到網路攻擊，目前停用Instagram帳號。西班牙警方已展開調查，檢方也將介入釐清是否涉及過失致死。不過，司法機關強調，依照西班牙法律，非自然死亡案件都必須進行調查，因此立案並不代表已認定有人犯罪。西班牙足協隨後宣布，原定11月3日舉行的所有比賽全面延期，多支球隊也紛紛發文悼念。

德米格爾曾在2023至2024年球季攻進16球，協助卡斯特利翁隊（Castellón）升上西乙聯賽，2025年夏天轉投特內里費隊，沒想到卻在職業生涯黃金期時意外殞落。