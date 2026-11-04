武漢市政府、病毒研究所聯合起訴 美國密蘇里州侵害名譽權案開審

（德國之聲中文網）武漢市中級人民法院11月2日發布通知稱，該案已於上周五公開開庭審理，目前審理程序仍在進行中。新冠病毒最早於2019年底在武漢被發現。

2025年5月7日，湖北省武漢市中級人民法院立案受理武漢市政府、中國科學院及中國科學院武漢病毒研究所訴美國密蘇里州及該州兩任總檢察長埃裡克．施密特、安德魯．貝利侵害名譽權糾紛一案。2025年12月12日，經原告申請，湖北省武漢市中級人民法院追加美密蘇里州現任總檢察長凱瑟琳．哈納威為共同被告參加訴訟。

原告方主張，「四被告在美國策劃、推動、實施惡意濫訴，捏造、散布不實信息，發布污名化、歧視性言論，嚴重侵害原告的名譽權並造成巨大損失，要求四被告立即停止侵害行為，公開賠禮道歉，並承擔消除不利影響、恢復原告名譽、賠償損失等民事責任」。同時還要求獲得約3560億元人民幣（約合530億美元）的賠償。

德新社指出 ，此案是自2020年起一場針鋒相對的法律戰的一部分。當時，密蘇里州起訴中國，指控北京在疫情期間造成經濟損失，並一度隱瞞疫情暴發。

密蘇里州的大部分訴求最終被美國聯邦法院駁回，僅保留了有關醫療防護用品的指控。在該項指控中，密蘇里州稱，中國在疫情初期一方面限制出口，另一方面在全球範圍內大量采購口罩和其他防護用品。

2025年3月，由於中國被告未出庭應訴，美國一家法院裁決密蘇里州應獲得約245億美元的賠償。中國否認這些指控，目前正尋求推翻該裁決。

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