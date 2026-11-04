泰國修30年社保老法 延長投保至65歲應對超高齡社會

為因應人口老化與社會安全基金破產危機，泰國內閣批准修改實施逾30年的「社會保障法」草案。改革聚焦將參保年齡上限由60歲延長至65歲，藉此增加保費收入並延後提領洪峰，盼多管齊下拯救社保財政。

根據曼谷郵報（Bangkok Post）4日報導，為適應泰國人口老化，內閣已批准一項「社會保障法」修正案草案，擬將投保人的最高年齡，以及退休與納稅年齡上限從60歲提高至65歲，以應對勞動力短缺和社會安全基金的財政壓力。

據政府副發言人通沙盧功（PattarasmThongsaluaykorn）表示，內閣於3日批准了勞工部提出的「社會保障法」修正案，好讓該法現代化，滿足老齡化社會的需求，並為投保人提供更全面的保障。

她指出，現行的「社會保障法」從1990年實施至今已30多年，其中一些條款已不再適用或與當前情況不符。

法案將第33條規定的參保員工的最高年齡從60歲提高到65歲，這意味著高齡勞工可以繼續留在法定社保系統中，繼續一邊工作一邊納稅與繳納社保金。

修正法案也提高產假補償金，並將非工傷殘疾造成的收入損失補償金從目前的50%提高到最高工資的70%。

民族報昨天報導指出，提案引入了更具彈性的領取養老福利的方式，繳費滿180個月的受保人員可在年滿55歲或投保資格終止時，選擇按月領取退休金或一次性領取退休金。

繳費滿60個月的受保人員，在遭遇嚴重災害影響生計的情況下，可以在55歲前提取部分退休金儲蓄，或者將儲蓄作為抵押品，向與社會安全局有協議的金融機構貸款。

若退休人員想延續享有醫療保險等福利，新法案也提供管道，允許他們繼續投保。政府將承擔1/3的費用，而投保人將承擔2/3。保障範圍包括疾病、殘疾和死亡。

泰國人口老化速度極快，世界銀行與相關數據指出，2025年泰國65歲及以上的人口約佔總人口的16%，預計2030年代初期將超過21%，正式邁入「超高齡社會」，目前泰國政府針對60歲以上的國民發放基本老年生活津貼。

據泰國發展研究院（TDRI）今年7月研究，泰國社會安全基金的儲備預計在2038年前後開始萎縮，並在2050年至2058年之間完全耗盡。泰國勞工部也警告，若不進行結構性改革，社會安全基金可能在30至40年內倒閉。

過去勞工滿60歲就達到社保投保上限，必須強制退出正式社保系統。若延長至65歲的法案通過，健康且有工作意願的高齡勞工可以多留在就業市場與社保系統內5年。這5年期間，高齡勞工與其雇主必須繼續每月繳納社保費，直接為基金增加了新保費收入。

另外，若大量勞工在60歲一到便退保並開始提領養老金，基金支出會出現雪崩式暴增。當最高投保年齡拉高到65歲，許多高齡勞工選擇繼續工作、維持保蓄身分。由於在職期間不能同時領取非在職的完整養老金，等同延後勞工大規模提領養老金的時間點。對基金而言，這贏得了寶貴的時間緩衝。

內閣已確認擬定18項附屬法律，這些法律必須在法案生效後60天內完成。下一步是將法案草案提交眾議院協調委員會審議，再提交眾議院表決。