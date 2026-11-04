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歌舞伎町淪外國人買春熱點！少女也上街攬客 日本擬修法處罰嫖客

聯合新聞網／ 綜合報導
日本政府計畫修法懲治買春男性。示意圖／ingimage
日本政府計畫修法懲治買春男性。示意圖／ingimage

日本東京新宿歌舞伎町近年出現越來越多站在街頭攬客的女性，其中甚至包括未成年少女，吸引不少外國男性透過社群媒體慕名而來。由於日本現行法律只處罰公開招攬性交易的賣方，買春男性卻不必負擔法律責任，引發爭議，日本政府正研議修法，考慮將嫖客也納入處罰對象。

據《衛報》（The Guardian）報導，歌舞伎町素有「不夜城」之稱，除了餐廳、酒吧與卡拉OK，也是東京著名的風俗產業聚集地。疫情解封後，隨著國際觀光客增加，街頭性交易現象也日益受到關注。

日本警方去年曾在歌舞伎町一處公園附近，以涉嫌公開招攬性交易為由逮捕112名女性。另一波執法行動則逮捕75人，其中包括9名未成年少女。據當地援助團體表示，街頭性交易行情約為每小時1萬5000日圓（約新台幣3000元），部分客人還會為年輕女性或無套性行為支付額外費用。

日本1956年制定的《賣春防止法》規定，在公共場所招攬以金錢交換性交，可處最高6個月徒刑或2萬日圓（約新台幣4000元）罰款，但買春者不會因此受罰。

日本法務省專家小組今年9月提出報告，認為現行制度失衡，應考慮同時規範買賣雙方。不過，修法也引發不同意見。人權團體擔憂，處罰嫖客可能迫使交易轉往更隱密的場所，反而增加女性遭受暴力的風險。

當地非營利組織「Rescue Hub」負責人坂本新（Arata Sakamoto）則指出，許多從事街頭性交易的年輕女性面臨家庭問題或心理健康困境，單靠處罰難以解決問題，政府還必須提供住房、生活費及其他協助，才能幫助她們脫離困境。

日本 修法 性交易

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