33天養成「速成肉雞」不人道 丹麥擬立法禁止生產

丹麥政府準備禁止飼養「速成雞」（turbo chickens），甚至希望將禁令擴大至整個歐盟！這種快速生長的肉雞只要33天就能長大，雖然能降低生產成本，卻可能因為長得太快，導致雞隻骨骼與器官出現問題，嚴重時甚至難以站立。

據《衛報》（The Guardian）報導，丹麥最普遍的肉雞品種之一是羅斯308（Ross 308）。這種品種的肉雞出生時才約50公克，但能在短短33天就長到2公斤；相較之下，其他品種的雞則需要46至63天才能達到相同重量。

丹麥電視台TV2日前播出的調查紀錄片揭露，當地養雞業者疑似違反動物福利法規，每天只讓雞隻獲得法定要求一半的黑暗時間，藉此延長牠們進食的時間。影片曝光後引發輿論譁然，受訪業者特韋爾高（Christian Tvergaard）也道歉並表示將調整雞舍管理方式。

丹麥自然與動物福利部長馬德森（Christian Rabjerg Madsen）隨即表態，不鼓勵民眾購買這類快速生長的肉雞，並將推動全國禁令，進一步爭取歐盟全面禁止。

動保團體指出，歐盟約95%的雞隻採集約化飼養方式生產，業者為了壓低成本，不斷追求更快的生長速度，卻讓動物承受健康風險。丹麥動物保護協會更批評，這類育種方式極不符合倫理，主張所有肉雞都應比照有機飼養品種，至少經過56天的生長期。

不過，養雞業者則抗議，若丹麥只禁止國內生產，卻繼續允許進口速成雞，即使改善當地動物福利，卻也讓本土業者失去競爭力。目前該禁令仍在研議階段，相關單位表示將進一步評估後決定是否真下令禁產速成雞。