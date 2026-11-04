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花農噴農藥多年變癱瘓？ 肯亞30歲農夫體內巴拉刈濃度超標近200倍

聯合新聞網／ 綜合報導
肯亞有87名農夫因農藥影響健康狀態，準備向政府及農化企業提告。示意圖，非當事人。圖／ingimage
肯亞有87名農夫因農藥影響健康狀態，準備向政府及農化企業提告。示意圖，非當事人。圖／ingimage

肯亞一名30歲男子原本在花卉農場負責噴灑農藥，沒想到多年後健康急遽惡化，不僅無法自行行走，還出現記憶力衰退、說話不清等症狀。家屬懷疑長期接觸農藥是元凶，而檢測結果更發現，他體內兩種除草劑的濃度，分別高出參考標準近200倍及48倍。

據《衛報》（The Guardian）報導，男子穆里基（Reuben Muriki）住在肯亞中部提毛鎮（Timau）附近，過去曾在花卉農場工作。幾年前，他突然在家中昏倒，此後陸續出現關節腫脹、皮膚變色及呼吸困難等症狀。

穆里基多次住院，醫師一度懷疑他罹患肺結核，但治療始終沒有改善。如今他已無法獨立行走，記憶力也明顯衰退，只能依靠母親全天候照顧。穆里基與另外86人目前準備對肯亞政府和五家農化企業提出訴訟，指控當地販售高危害農藥，危及農場工人健康。

原告委託的研究人員檢測87名申請者後表示，所有人的巴拉刈（paraquat）及嘉磷塞（glyphosate）濃度都超過容許標準。其中穆里基尿液中的巴拉刈濃度，接近參考上限的200倍。

穆里基的母親也曾在農場工作，她表示，過去經常在農藥噴灑後不久，就在沒有防護裝備的情況下進入溫室。如今她同樣飽受皮膚發炎、持續咳嗽等症狀困擾。

環保團體指出，肯亞仍允許使用部分已遭歐盟禁用的農藥。綠色和平今年公布的報告顯示，肯亞近半數登記使用的農藥有效成分，在歐盟因健康或環境風險而遭禁用。

不過，相關企業強調，產品符合肯亞法規，依照標示正確使用即可確保安全。目前訴訟仍在進行，農藥暴露與個別患者疾病之間的因果關係，尚待進一步釐清。

巴拉刈 超標 肯亞

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