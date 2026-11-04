去年灰熊才襲擊！加拿大小鎮再傳悲劇 母身亡女兒失蹤

加拿大一對母女日前外出後失蹤，搜救人員隨後在森林步道附近發現母親遺體，而19歲的女兒則仍下落不明。當局懷疑兩人遭灰熊攻擊，女兒可能也凶多吉少。去年同一地區也發生灰熊襲擊學童事件，造成11人受傷，到如今保育執法人員都沒有掌握灰熊行蹤，讓當地民眾人心惶惶。

據《衛報》（The Guardian）報導，事件發生在加拿大卑詩省（British Columbia）貝拉庫拉（Bella Coola）附近。藝術治療師巴爾卡拉斯（Jenny Balcarras）與19歲女兒週末失去聯繫，家屬發現異常後立即通報失蹤。

卑詩省保育執法人員隨即展開搜尋，並於週日在貝拉庫拉以東約8公里的斯努卡西步道（Snooka West trail）一帶發現母親遺體。家屬也透露，兩人的車輛被發現停在步道入口附近。截至11月3日，搜救人員仍未找到失蹤的19歲女兒。當局懷疑這起事件與灰熊攻擊有關，但完整事發經過尚未釐清。

貝拉庫拉是加拿大西部一座人口約2100人的偏遠小鎮，周圍擁有廣闊森林及豐富食物資源，灰熊在當地並不罕見。不過，灰熊主動攻擊人類的事件仍相當少見。去年11月，當地努薩爾克族（Nuxalk Nation）社區附近也曾發生灰熊襲擊事件。當時一群學童與教師在步道旁休息，突然一頭灰熊從森林衝出來攻擊人，造成11人受傷，其中最年幼的孩子只有9歲。儘管當局展開大規模搜索，卻無法掌握灰熊行蹤。

努薩爾克族領袖舒納（Samuel Schooner）表示，這起事件可能再次喚起去年受害者與社區居民的創傷。目前相關單位已展開捕熊行動，並持續調查母女遇襲的可能經過。