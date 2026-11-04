新加坡修法追究煙霾責任 涉案企業可限制金融往來

新加坡修訂「跨境煙霾污染法案」，除了追究刑事責任，政府未來也可動用經濟手段向涉嫌非法「燒芭」（砍伐焚燒林地）的企業和個人施壓，包括限制其他公司或個人與其業務往來，或提供貸款與金融服務。

新加坡永續發展與環境部今天向國會提呈「跨境煙霾污染法案」修正案，並申請通過緊急程序，讓法案在同一天完成一讀、二讀與三讀。

印尼日前火災燒毀數十萬公頃的森林和種植園，除危害當地居民健康，濃濃霧霾更飄散至區域內其他國家。該地每逢乾季經常得對抗野火，今年受聖嬰現象（El Nino）帶來乾旱影響，火勢猛烈。不只印尼本身，在東南亞出現的霾害已經讓包括馬來西亞、新加坡及東帝汶等地空氣污染指數升至不健康等級。

對於涉及跨境煙霾的企業，新加坡內政部長尚穆根（K Shanmugam）曾表示，企業不應以為證據和違規行為都發生在印尼，就能逃避在新加坡應負的責任。

聯合早報報導，新加坡永續發展與環境部長傅海燕今天指出，不負責任的行為可為涉案企業帶來可觀的商業利益，卻讓東南亞數百萬人飽受煙霾污染之苦，並承擔由此造成的後果。

她強調，需要有效的執法權限來保護新加坡民眾，向違規的企業實體追究責任，「這是我們在2014年制定這項法案時，希望取得的平衡，不過最近的煙霾事件清楚說明，維持現狀已不可行」。

新增的經濟手段讓當局能夠點名相關實體，對其施加限制，使那些涉及不負責任焚燒行為或已證實與這類行為有關聯的企業付出經濟代價。

這些煙霾問題也引來外交齟齬，印尼先前稱將削減對新加坡天然氣出口。新加坡總理黃循財當時表示，天然氣供應受商業合約保障，各方應履行承諾，本地進口商將採取必要措施維護合法權益。

印尼跨境煙霾，加上天然氣供應爭議，使印尼與新加坡近期關係受矚。兩國外交部長10月底在雅加達會談後表示，將成立聯合工作小組，調查涉嫌與火災有關的企業，並加強跨境合作、追查相關金流。