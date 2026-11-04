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太陽系冰火交織？ 研究：初期以岩石粒為主

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
太陽系在形成後的一百萬年內，其最初的固體天體主要由高溫鍛造的微小岩石碎片構成。（Photo by NASA Hubble Space Telescope on Unsplash under C.C License）
太陽系在形成後的一百萬年內，其最初的固體天體主要由高溫鍛造的微小岩石碎片構成。（Photo by NASA Hubble Space Telescope on Unsplash under C.C License）

太陽系誕生初期究竟是冰冷還是炙熱？美國天文研究指出，太陽系在形成後的一百萬年內，其最初的固體天體主要由高溫鍛造的微小岩石碎片構成，幾乎將水分與富含揮發物的冰冷塵埃排除在外。對此，這項發現顯示行星組裝過程從一開始就展現出高度的選擇性。

隕石藏化學密碼

ScienceAlert》報導，美國耶魯大學研究團隊透過分析墜落地球的鐵隕石，首度取得了太陽系最初一百萬年內行星組裝成分的地化學證據。在太陽系形成初期，主要存在兩類材料：一種是由高溫熔融形成的毫米級岩石碎片區熔隕石粒，另一種則是富含水冰與有機分子的寒冷微細塵埃基質。

長期以來，科學家僅能透過形成於200萬至400萬年後的隕石，觀察到岩石粒逐漸多於冰冷塵埃的趨勢。然而，由於早期天體含有大量放射性鋁-26導致內部融化，原有的實體結構早已被破壞。

如今，研究團隊改從鐵隕石中尋找兩項關鍵化學追蹤器，分別是高度濃縮於基質中的硫，以及反映水冰含量的鐵氧化狀態。這兩項獨立指標證實，早期星子的基質含量僅佔8%至17%，其餘高達83%至92%皆由岩石粒組成。

早期偏愛高溫岩石

科學日報》報導，早期的太陽系如此強烈偏愛高溫岩石，這歸因於所謂的「空氣動力學分選」機制。由於這些微小岩石球體的物理結構更為緊密堅固，大幅增加了它們在太空中相互碰撞並聚集的機率，進而主導了早期固體天體的建構過程。

儘管少數較年輕的隕石保留了更多的水冰與揮發物，但這項新研究成功填補了太陽系誕生後最初幾百萬年的歷史空白。研究人員強調，這些微小的岩石珠子正是形塑行星的基本基石，並為理解其他行星系統的起源提供了嶄新的視角。

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