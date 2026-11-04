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英國工作滿意度探底 男性全職意願大減

台灣醒報／ 記者宋秉謙／台北報導
英國最新社會態度調查顯示，上班族工作滿意度降至1989年以來最低，擔心恐拖累生產力。（photo from Wikimedia）
英國最新社會態度調查顯示，上班族工作滿意度降至1989年以來最低，擔心恐拖累生產力。（photo from Wikimedia）

英國上班族對工作的滿意度跌至37年來最低！英國最新社會態度調查指出，工作滿意度從2015年的81%降至2025年的74%，願意為公司額外付出的員工也從69%降至55%。更值得注意的是，男性希望從事全職工作的比例，10年間從77%降至62%，研究人員認為，薪資、工作彈性與升遷機會未能滿足期待，以致員工逐漸失去工作的熱情。

工作滿意度創新低

根據英國《金融時報》4日報導，智庫決議基金會分析英國社會態度調查（BSA）資料發現，2025年僅74%的受訪工作者對主要工作感到滿意，創下1989年開始調查這項問題以來最低紀錄，員工對公司的投入程度也明顯下降，2015年有69%的工作者願意付出超過職務要求的努力，協助雇主取得成功，2025年僅剩55%。

興趣是支撐工作的重要原因，但數據指出，認為工作有趣的比例從74%降至63%，認為現職提供升遷機會者，更從35%降至26%，工作滿意度、額外付出意願及升遷期待同步下滑，都讓研究團隊擔心，這恐影響英國未來長期疲弱的生產力表現。

調查還發現，員工對薪資及自主權的要求愈來愈高，認為高收入是重要工作條件的比例，10年間從67%升至78%，但僅23%認為現職提供高收入；重視自行安排工時的比例也從46%升至61%，真正能自主決定工時者卻只有31%。研究指出，員工對待遇與彈性的期待，和實際工作條件存在明顯落差。

男性不再偏好全職

另一項變化是全職工作的吸引力下降，2015年有57%的工作年齡人口希望從事全職工作，2025年降至47%，但實際從事全職工作的比例，反而從57%增加至60%，顯示不少人目前的工作安排與個人偏好並不一致，這項變化幾乎完全來自男性，希望全職工作的男性比例從77%降至62%，其中30至49歲男性的降幅尤其明顯，從86%跌至67%。

女性希望全職工作的比例則持平，一直都維持在37%至38%，研究團隊指出，這不代表英國人普遍不想工作，因為僅4%的工作年齡人口表示完全不想就業，未滿30歲且非全職學生的受訪者，更只有2%抱持相同想法。

儘管工作滿意度下滑，打算在未來12個月內找新工作的員工比例，仍與10年前相近，從32%微升至34%，實際轉職人數卻減少，決議基金會首席經濟學家史勞特分析，員工愈來愈重視工作彈性、自主權及經濟保障，但許多現有職位無法滿足這些需求，而且實質能跳脫轉職的人也少，對改善英國生產力與勞動供給並非好消息。

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