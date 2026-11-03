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瑞典夢想交響樂團 音樂讓移民找到歸屬與夢想

中央社／ 斯德哥爾摩3日專電

瑞典哥特堡市有一支由移民發起、組成的夢想交響樂團，發起人阿爾瓦雷茲2015年在瑞典求學期間看到許多難民因為戰亂來到陌生的國度，興起了用音樂撫慰人心、協助難民找到歸屬感的念頭，成立夢想交響樂團。走過10個年頭，夢想交響樂團成為移民透過音樂實現夢想的地方。

週末午後，記者拜訪在哥特堡（Gothenburg）市中心的伯利恆教堂（Betlehemskyrkan），樂團的孩子們與家長依照程度，在教堂裡找到各自的空間練習。

夢想交響樂團（Dream Orchestra）創辦人阿爾瓦雷茲（Ron Davis Alvarez）秉持著「人人都學得會」的教學原則，整個下午在不同的練習室穿梭，他用英語穿插簡單的瑞典語教學，教授不同國家的樂曲，樂團成員來自世界各地，不見得能彼此溝通，但在這裡，音樂是共通的語言。

2015年瑞典大量接受來自受到中東戰火波及的難民，阿爾瓦雷茲在哥特堡求學，一次前往首都的途中，遇到許多獨自逃到瑞典的未成年難民，他們看起來飽受創傷，阿爾瓦雷茲希望能做點事支持這些人，於是創立夢想交響樂團。

阿爾瓦雷茲來自委內瑞拉的貧民區，從小在充滿毒品、暴力的環境中長大，他透過委內瑞拉全國青少年管弦樂團系統音樂計畫（El Sistema）接觸音樂，他說，音樂給他夢想，也讓他成為現在的自己。

El Sistema是一個透過音樂幫助弱勢青少年培養紀律、團隊合作與融入社會能力的公共計畫，目標是透過音樂改變社會。他承襲這樣的理念成立夢想交響樂團，希望讓來到新國度的移民家庭找到歸屬感，創造一個人人都能有安全感並且透過音樂做夢、自我成長的地方。

夢想交響樂團從一開始的14個學生到現在有超過400名來自15個國家的團員，在哥特堡較弱勢的社區設立了6個據點。成員也從一開始只有孩子，擴展到家長，無論背景，只要想加入都歡迎，樂團營運依賴政府補助與私人贊助，孩子不需要交學費、樂器也能用借的，不需要有樂理基礎，讓學習音樂沒有門檻。

台瑞混血的磊雅參加樂團已經4年，她告訴記者，她最喜歡的樂器是小提琴，夢想交響樂團是一個很安全的地方，在這裡可以跟很多人一起學習音樂，認識新朋友、也可以當自己。

來自委內瑞拉的Rebeca告訴記者，她一直都夢想可以拉小提琴，但因為自己年紀比較大，所以沒有想過自己能夠學成，但阿爾瓦雷茲鼓勵她，並且要她相信自己的心，人人都學得會，她很感謝夢想能夠實現。

來自烏可蘭的Olha表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，她帶著6歲的兒子逃到瑞典，當時她們感到很迷惘、焦慮，後來在介紹下加入夢想交響樂團，一開始是陪兒子參加，後來自己也開始學琴。她說音樂有療癒作用，樂團的環境很友善，人們互相扶持，音樂拉近彼此的距離，也幫助她們找到生活中新的方向。

瑞典 交響樂團 移民

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