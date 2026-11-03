快訊

摔下床還是遭施暴？虎科男大生離奇卡宿舍鐵椅下亡 高大成揭「2關鍵」

張俊傑潛逃59天疑偷渡成功 傳海防人員登船竟未察覺

約用僱員越權查看公文1237次 食藥署：已解除僱傭關係、送檢調查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲超市冰箱遭網攻 溫度急升害商品變質…歐盟執委會將商討應對措施

中央社／ 布魯塞爾3日專電
歐洲多國超市的冰箱與冷凍櫃接連被網路攻擊，歐盟執委表示將會在安全委員會中討論這個攻擊事件，同時評估零售商的應變計畫及能力。示意圖／Ingimage
歐洲多國超市的冰箱與冷凍櫃接連被網路攻擊，歐盟執委表示將會在安全委員會中討論這個攻擊事件，同時評估零售商的應變計畫及能力。示意圖／Ingimage

歐洲多國超市冰箱與冷凍櫃接連被網路攻擊，歐盟執委表示將會在安全委員會中討論這個攻擊事件，同時評估零售商的應變計畫及能力。

繼10月法國的超市發生首波網路攻擊後，比利時、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭及瑞典的多家連鎖超市2日也遭受攻擊，由於冰箱與冷凍櫃溫度大幅升高的情況，業者只能丟棄變質商品。

政治新聞網站Politico歐洲版報導，農業與糧食執委韓森（Christophe Hansen）表示，超市屢遭網路攻擊令人擔憂，這不僅造成零售商的經濟損失，也導致消費者面臨貨架空無一物的窘境。歐洲的糧食供應鏈必須做好準備，以面對不斷演變的威脅。

他說，歐盟執委會將在下一次的安全委員會中討論這波攻擊事件，以評估零售商的應變計畫及能力。

報導指出，安全委員會的機制能讓各歐盟執委跳脫單純針對零售商的衝擊，全面檢視這類攻擊事件，並在「歐洲面臨混合戰的脆弱性」脈絡下審視。因為針對關鍵供應鏈的破壞，可能動搖公眾的信任。

安全委員會由歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）主持，全體執委均會列席。

日前歐盟執委會的農業事務官員曾與10月遭受網攻影響的零售商代表會面，以評估整體情勢。韓森強調，必須在各個層級全面強化防範機制與韌性，這些事件暴露了糧食供應鏈中的脆弱性，不但造成食物浪費，也對企業營運及消費者信心帶來實質影響。

歐盟 網攻 歐洲 冰箱 超市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歐洲7國超市冰箱遭駭 攻擊手法與幕後黑手一次看

歐洲多國超市遭駭！冰櫃被加熱到50度 食物報廢、貨架全空慘況曝

歐洲超市冰箱遭新一波網攻 荷比盧、瑞典等地傳災情

義大利超市冰箱遭駭釀食品變質 總理府緊急開會因應

相關新聞

歐洲超市冰箱遭網攻 溫度急升害商品變質…歐盟執委會將商討應對措施

歐洲多國超市的冰箱與冷凍櫃接連被網路攻擊，歐盟執委表示將會在安全委員會中討論這個攻擊事件，同時評估零售商的應變計畫及能力

捷克公共媒體罷工24小時 抗議政府改經費制度、削弱新聞獨立

捷克電視台（ČT）與捷克廣播電台（Český rozhlas）員工今天發動24小時大罷工，抗議政府計畫將公共媒體經費改由...

暴雨下不停！日本拉麵店一個月內3度淹水 老闆崩潰：無休止的清理

日本關東地區早前遭受第25號颱風吹襲，其中神奈川縣三浦半島（Miura Peninsula）與千葉縣房總半島（Boso Peninsula）災情嚴重。8月13日才剛經歷豪雨重創的災區再次遭泥水淹沒，當地有拉面店「みたけ（Mitake）」在短短 1 個多月內竟慘遭「3度水淹」！44歲店主面對剛重開又遭殃的無休止修復，坦言腰腿酸痛、身心疲憊，感到極度無奈與絕望。

大叔把帳號紙條塞女偶像臀部！收到私訊爽喊「人生勝利組」 結局翻車了

日本一名中年男子參加地下偶像活動時，趁著擁抱環節，偷偷將寫有LINE帳號的紙條塞進女偶像泳裝臀部位置。沒想到事後真的收到「女偶像」私訊，讓他興奮直呼「終於成為人生勝利組」，甚至赴約吃飯，卻不知道自己早已落入工作人員設下的圈套。

英王出訪加勒比海淋成落湯雞 窘態搶版面 王后撐傘走開

英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）1日出席加勒比海島國安地卡及巴布達慶祝獨立日活動期間，天空突然下起傾盆大雨，當時他淋得全身濕透，沒有雨傘可用，而他的妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）則撐起唯一一把可用的雨傘，悠閒地走開。

涉兒少性虐調查案 墨國當局搜梅根父親租用倉庫

墨西哥檢方今天向法新社透露，作為涉嫌持有兒童性虐待素材持續調查一環，墨西哥當局已搜索英國哈利王子妻子梅根（Meghan ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。