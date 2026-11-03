捷克公共媒體罷工24小時 抗議政府改經費制度、削弱新聞獨立

捷克電視台（ČT）與捷克廣播電台（Český rozhlas）員工今天發動24小時大罷工，抗議政府計畫將公共媒體經費改由國家預算支應，並大幅削減預算，不僅削弱公共媒體的獨立性，也影響民主社會中的資訊自由。捷克各地劇院與文化機構表態支持罷工。

捷克新聞通訊社（ČTK）報導，公共媒體員工組成的「公共媒體行動倡議」（Veřejnoprávně）表示，罷工自凌晨零時開始，持續24小時。捷克電視台與捷克廣播電台的工會均支持這項行動。倡議組織要求執政聯盟撤回取消現行公共媒體經費制度的提案，並與兩家媒體管理層及專業人士展開廣泛、透明的討論，尋求未來財務模式。

公共媒體行動倡議指出，執政聯盟已於10月24日凌晨4時36分在特殊情況下讓相關法案通過議會一讀，並送交二讀。此舉加深員工對媒體獨立性的憂慮，認為政府不僅意圖改變經費來源，更可能藉此取得對公共媒體的政治控制。

倡議組織警告，若公共媒體預算大幅縮減，可能造成大規模裁員、職位取消與工作條件惡化；廢除媒體執照費，改由國家預算支應，也可能使媒體在經濟上更加依賴政治權力，增加新聞工作者受到間接壓力的風險。

捷克廣播電台表示，共有1340名員工加入罷工，其中995人為正式員工，其餘為外聘人員。由於罷工規模龐大，電台將無法維持平常播出形式，新聞、時事評論及現場主持節目均將受到影響，部分節目將改以其他形式播出或取消。

多個全國性與地區性電台的正常節目將改播音樂、重播及檔案節目，部分數位服務也將縮減。不過，捷克廣播電台表示，仍會維持基本新聞服務，並在重大突發事件發生時提供資訊。

捷克廣播電台管理層表示，尊重員工透過罷工表達立場的權利，也意識到對數百萬名聽眾的責任，因此已採取措施，盡可能維持公共服務及基本新聞供應。

主辦單位指出，罷工期間，布拉格、第二大城布爾諾（Brno）、第三大城奧斯特拉瓦（Ostrava）及其他城市也將舉行聲援集會。捷克各地劇院與文化機構也表態支持罷工。專業及非專業劇院、私人劇院與公立劇院均表達聲援，部分劇院調整排練時間，讓演員及工作人員參加集會，但大多數演出仍照常進行。

捷克獨立劇院協會主席哈夫利科娃（LenkaHavlíková）表示，自由媒體與自由藝術是民主社會的重要組成部分，劇院將透過向觀眾說明罷工訴求、參與公共活動等方式，支持公共媒體的獨立性。

捷克專業劇院協會主席莫沙（Stanislav Moša）則表示，不論大型劇院、地區劇院或小型獨立劇團，都需要一個讓媒體自由報導、藝術家自由創作的環境。