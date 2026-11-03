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德國醫師十餘年來性侵逾70名兒童 出庭受審承認犯行

中央社／ 柏林2日綜合外電報導

德國東部一名小兒科醫師涉嫌在10餘年間性侵超過70名兒童，他今天在柏林郊外、德國東部城市波茨坦（Potsdam）出庭受審，並承認大部分犯行。這項審判預計持續到12月。

法新社報導，這名46歲醫師被控於2013年至2025年間，在德國東部城市瑙恩（Nauen）以及拉特諾（Rathenow）的診所任職期間，犯下130多項與性侵兒童有關的罪行。

法庭今天宣讀起訴內容後，被告醫生簡短發言，承認大部分被指控行為，重申先前的認罪供述，並表達深切的罪疚感。

在大多數有紀錄的案件中，這名醫生會進入受害者的房間，指示對方脫掉衣服，以便拍照，有時還會錄影。受害者大多為男性。

這名醫生涉嫌在多起案件中，以進行醫療程序為由，實施性侵。

一名孩童的母親向當局檢舉疑似性侵行為後，這名醫師在大約一年前遭到逮捕。

檢察官表示，在搜查這名醫師的電子設備後，發現更多犯罪行為的影像證據。

這名醫生自被捕後，一直處於審前羈押狀態。

德國 性侵 醫師

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