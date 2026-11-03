聽新聞
0:00 / 0:00
暴雨下不停！日本拉麵店一個月內3度淹水 老闆崩潰：無休止的清理
日本關東地區早前遭受第25號颱風吹襲，其中神奈川縣三浦半島（Miura Peninsula）與千葉縣房總半島（Boso Peninsula）災情嚴重。8月13日才剛經歷豪雨重創的災區再次遭泥水淹沒，當地有拉面店「みたけ（Mitake）」在短短 1 個多月內竟慘遭「3度水淹」！44歲店主面對剛重開又遭殃的無休止修復，坦言腰腿酸痛、身心疲憊，感到極度無奈與絕望。
暴雨連環襲擊 千葉拉面店1個月遭殃3次
位於千葉縣大網白里市金谷鄉的1家拉面店，在8月13日的千葉豪雨中早已受災，不料這次第25號颱風帶來的暴雨導致周邊地區再度積水，泥水直接湧入店內。加上9月6日至7日期間的大雨，該店在短短1個多月內已經是第3次遭殃。
店主和親友清泥沙 無休止修復感無奈
颱風翌日（9月22日）上午約8時左右，44歲的店主池田了平（Ryohei Ikeda）與家人及朋友一同合力清走泥沙。面對接踵而來的災情，池田了平無奈表示，店舖剛重新營業又被淹沒，不斷重複修復工作令他腰腿酸痛，無論是身體還是精神都已經疲憊不堪。
延伸閱讀：
台風杜鵑侵襲日本增至6死6失蹤 成田機場一度近4000人滯留
台風杜鵑吹襲東京 千葉逾4千戶停電 275航班取消影響約4萬人
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。