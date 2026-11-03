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暴雨下不停！日本拉麵店一個月內3度淹水 老闆崩潰：無休止的清理

香港01／ 撰文／莫思瑤
日本關東地區早前遭受第25號颱風吹襲，其中神奈川縣三浦半島與千葉縣房總半島災情嚴重。路透社
日本關東地區早前遭受第25號颱風吹襲，其中神奈川縣三浦半島與千葉縣房總半島災情嚴重。路透社

日本關東地區早前遭受第25號颱風吹襲，其中神奈川縣三浦半島（Miura Peninsula）與千葉縣房總半島（Boso Peninsula）災情嚴重。8月13日才剛經歷豪雨重創的災區再次遭泥水淹沒，當地有拉面店「みたけ（Mitake）」在短短 1 個多月內竟慘遭「3度水淹」！44歲店主面對剛重開又遭殃的無休止修復，坦言腰腿酸痛、身心疲憊，感到極度無奈與絕望。

暴雨連環襲擊 千葉拉面店1個月遭殃3次

位於千葉縣大網白里市金谷鄉的1家拉面店，在8月13日的千葉豪雨中早已受災，不料這次第25號颱風帶來的暴雨導致周邊地區再度積水，泥水直接湧入店內。加上9月6日至7日期間的大雨，該店在短短1個多月內已經是第3次遭殃。

店主和親友清泥沙 無休止修復感無奈

颱風翌日（9月22日）上午約8時左右，44歲的店主池田了平（Ryohei Ikeda）與家人及朋友一同合力清走泥沙。面對接踵而來的災情，池田了平無奈表示，店舖剛重新營業又被淹沒，不斷重複修復工作令他腰腿酸痛，無論是身體還是精神都已經疲憊不堪。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 拉麵 淹水 颱風

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