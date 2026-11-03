快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

煙霾雨季催生商場練跑 馬來西亞健跑團體：須申請獲准

中央社／ 吉隆坡3日專電

煙霾與雨季降雨影響戶外運動，馬來西亞部分運動團體與商場合作，嘗試將練跑活動搬進室內。健跑俱樂部表示，參與者反應熱烈，但這類活動並非常態安排，須事先取得商場批准，民眾不能自行入內跑步

籠罩大馬多日的煙霾近期逐漸消散，空氣品質已有改善。根據空氣污染指數管理系統（APIMS）今天數據，全國68個監測站中，44站空氣品質屬於普通，另24站良好，沒有監測站達到不健康程度。不過，近期進入雨季，降雨仍可能影響戶外活動安排。

巴生健跑俱樂部10月下旬在購物商場舉辦室內跑步活動，約100名跑友參與。八打靈再也（PetalingJaya）及武吉免登（Bukit Bintang）商圈的購物商場，近期也曾安排類似活動。

巴生健跑俱樂部署理主席李素惠（Lee Anne）接受中央社記者訪問表示，舉辦室內跑步活動是為了因應煙霾，8月起煙霾污染加劇，9月後空氣品質更差，許多跑友減少戶外練跑，改用跑步機維持運動。

她表示，看到其他跑步團體在商場舉辦活動，俱樂部也萌生類似想法，並向商場申請後獲得管理單位批准。商場最初建議安排週末營業前進行，但她希望嘗試在營業時間內舉辦，商場最終同意活動於晚間8時開始，再由俱樂部規劃內容。

她說，當天參與者先在商場內跑步30分鐘、繞行約8圈，再進行約15分鐘的體能訓練，大家都很享受這次活動。

不過，李素惠強調，商場並非可隨時自行進入練跑的場所，必須事先取得批准，民眾可透過協會或跑步俱樂部安排參與。至於在營業前、營業後或其他時段進行，須視商場條件與管理單位決定。

李素惠表示，雖然近期煙霾好轉，但年底進入雨季，參與者希望能繼續在商場安排跑步、體能訓練或尊巴舞等活動，俱樂部也會考慮規劃更多元的運動內容。

在甲洞（Kepong）地區戶外跑步的民眾傑森（Jason）今天清晨也受訪表示，若空氣品質再度惡化，未來有機會也想參加商場室內跑步活動。不過，商場並非專門的跑步場地，跑者可能與購物民眾發生碰撞，因此應兼顧跑者與其他民眾的安全。

氣象局總監莫哈末希山（Mohd Hisham Mohd Anip）日前指出，目前煙霾緩解，不代表馬來西亞已擺脫威脅。東北季風預計於2027年3月接近尾聲，屆時超級聖嬰現象影響下的乾燥天氣，可能引發大馬境內森林與泥炭地火災，帶來煙霾。

目前不同團體已嘗試舉辦商場跑步活動，但仍屬個別協調的場次，並非常態開放練跑。後續能否續辦或增加其他運動項目，仍取決於商場是否同意跑步團體提出的申請。

馬來西亞 跑步

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

路跑／萬金石馬拉松萬聖節出任務！全能遊樂場熱鬧登場 跑步結合綜合健身玩出新樂趣

路跑／台灣國家公園馬拉松 5千跑者陽明山開跑

路跑／英超足球傳奇退役跑馬拉松 40歲米爾納紐約稱王

完賽走1.5km領行李、長跑還得停等紅燈 北都馬拉松挨批「地獄安排」

相關新聞

大叔把帳號紙條塞女偶像臀部！收到私訊爽喊「人生勝利組」 結局翻車了

日本一名中年男子參加地下偶像活動時，趁著擁抱環節，偷偷將寫有LINE帳號的紙條塞進女偶像泳裝臀部位置。沒想到事後真的收到「女偶像」私訊，讓他興奮直呼「終於成為人生勝利組」，甚至赴約吃飯，卻不知道自己早已落入工作人員設下的圈套。

英王出訪加勒比海淋成落湯雞 窘態搶版面 王后撐傘走開

英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）1日出席加勒比海島國安地卡及巴布達慶祝獨立日活動期間，天空突然下起傾盆大雨，當時他淋得全身濕透，沒有雨傘可用，而他的妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）則撐起唯一一把可用的雨傘，悠閒地走開。

涉兒少性虐調查案 墨國當局搜梅根父親租用倉庫

墨西哥檢方今天向法新社透露，作為涉嫌持有兒童性虐待素材持續調查一環，墨西哥當局已搜索英國哈利王子妻子梅根（Meghan ...

西班牙國鐵相撞死傷慘！外媒揭日新幹線安全神話：年砸414億預防故障

據日媒FNN報導，西班牙國鐵日前發生重大列車事故後，日本新幹線多年建立的「安全神話」再次成為國際焦點。西班牙國營廣播電視台（RTVE）指出，新幹線營運62年來維持「乘客零死亡」的驚人紀錄，除仰賴專屬軌道、自動列車控制系統（ATC）與地震預警煞車外，兩國鐵道哲學的落差更是核心關鍵。

聊政治撕破臉下狠手！東京女高中生書包藏2刀 圖書館猛刺閨密

據讀賣新聞報導，東京六本木高中日前驚傳震驚社會的校園喋血案。一名16歲高一女學生疑因與好友「政治立場不合」爆發爭執，竟萌生同歸於盡的念頭，預先購買兩把菜刀帶到學校，在圖書館內朝好友連刺數刀，造成對方肩膀與腹部多處受傷，所幸送醫救治後暫無生命危險。

台女帶茅台飛大阪…日海關「聞不出酒香」 化驗竟是喪屍煙油

綜合日媒報導，48歲台灣籍女子蔡艾伶，涉嫌將俗稱「喪屍煙油」的管制藥物「依托咪酯」（Etomidate）灌入高級茅台酒瓶內，自越南搭機入境日本關西國際機場時遭當場識破。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。