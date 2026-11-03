煙霾雨季催生商場練跑 馬來西亞健跑團體：須申請獲准

煙霾與雨季降雨影響戶外運動，馬來西亞部分運動團體與商場合作，嘗試將練跑活動搬進室內。健跑俱樂部表示，參與者反應熱烈，但這類活動並非常態安排，須事先取得商場批准，民眾不能自行入內跑步。

籠罩大馬多日的煙霾近期逐漸消散，空氣品質已有改善。根據空氣污染指數管理系統（APIMS）今天數據，全國68個監測站中，44站空氣品質屬於普通，另24站良好，沒有監測站達到不健康程度。不過，近期進入雨季，降雨仍可能影響戶外活動安排。

巴生健跑俱樂部10月下旬在購物商場舉辦室內跑步活動，約100名跑友參與。八打靈再也（PetalingJaya）及武吉免登（Bukit Bintang）商圈的購物商場，近期也曾安排類似活動。

巴生健跑俱樂部署理主席李素惠（Lee Anne）接受中央社記者訪問表示，舉辦室內跑步活動是為了因應煙霾，8月起煙霾污染加劇，9月後空氣品質更差，許多跑友減少戶外練跑，改用跑步機維持運動。

她表示，看到其他跑步團體在商場舉辦活動，俱樂部也萌生類似想法，並向商場申請後獲得管理單位批准。商場最初建議安排週末營業前進行，但她希望嘗試在營業時間內舉辦，商場最終同意活動於晚間8時開始，再由俱樂部規劃內容。

她說，當天參與者先在商場內跑步30分鐘、繞行約8圈，再進行約15分鐘的體能訓練，大家都很享受這次活動。

不過，李素惠強調，商場並非可隨時自行進入練跑的場所，必須事先取得批准，民眾可透過協會或跑步俱樂部安排參與。至於在營業前、營業後或其他時段進行，須視商場條件與管理單位決定。

李素惠表示，雖然近期煙霾好轉，但年底進入雨季，參與者希望能繼續在商場安排跑步、體能訓練或尊巴舞等活動，俱樂部也會考慮規劃更多元的運動內容。

在甲洞（Kepong）地區戶外跑步的民眾傑森（Jason）今天清晨也受訪表示，若空氣品質再度惡化，未來有機會也想參加商場室內跑步活動。不過，商場並非專門的跑步場地，跑者可能與購物民眾發生碰撞，因此應兼顧跑者與其他民眾的安全。

氣象局總監莫哈末希山（Mohd Hisham Mohd Anip）日前指出，目前煙霾緩解，不代表馬來西亞已擺脫威脅。東北季風預計於2027年3月接近尾聲，屆時超級聖嬰現象影響下的乾燥天氣，可能引發大馬境內森林與泥炭地火災，帶來煙霾。

目前不同團體已嘗試舉辦商場跑步活動，但仍屬個別協調的場次，並非常態開放練跑。後續能否續辦或增加其他運動項目，仍取決於商場是否同意跑步團體提出的申請。