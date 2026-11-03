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文化保存與城市發展取捨 新加坡取消市政區申遺

中央社／ 新加坡3日專電

新加坡原計畫推動政府大廈前大草場及周邊建築群申請列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄，但考量初步評估建議擴大周邊緩衝區，恐增加市政區未來建築開發限制，新加坡國家文物局今天宣布不再推動申遺。

新加坡國家文物局（National Heritage Board）今天表示，將不會提名政府大廈前大草場與周邊建築群為聯合國教科文組織世界文化遺產，主要原因是若落實初步評估報告提出的建議，將會影響市政區的未來規畫發展。

初步評估由國際文化紀念物與歷史場所保存委員會（ICOMOS）和國際自然保護聯盟（IUCN）等諮詢機構進行。該報告建議將核心遺產區外的緩衝區擴大，並對該區域土地利用和開發實施法律或行政限制，以維護文化遺產的價值，面積超過新加坡原先劃定的緩衝區。

這項世界遺產申請案名稱為「政府大廈前大草場及市政建築群」（The Padang Civic Ensemble），範圍涵蓋周邊多棟知名市政建築，包括亞洲文明博物館、富麗敦酒店（The Fullerton Hotel）、舊國會大廈、維多利亞劇院暨音樂廳，以及聖安德烈座堂（St Andrew'sCathedral）。

世界遺產通常都設有緩衝區，作為額外的保護措施。新加坡文史工作者陳大衛告訴中央社，從文化資產保存角度來看，這些地區見證新加坡走向獨立建國的歷史。不過，新加坡是高度都市化的國家，土地資源有限，如何在保存歷史景觀與維持城市發展彈性之間取得平衡，一直是重要課題。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）報導，新加坡國家文物局古蹟與遺址保存司司長黃美英表示，這些措施可能會影響市政區的未來規畫，包括對現有建築造成影響，當局將繼續透過其他方式保護和推廣新加坡的物質文化遺產。

這項申請案於2023年3月列入新加坡世界遺產預備名單，當時是為後續提名邁出第一步。新加坡植物園（Botanic Gardens）於2015年列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，成為新加坡首處世界遺產。

新加坡 世界遺產

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