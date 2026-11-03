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菲律賓2027年3月恐陷全面乾旱 政府備糧因應聖嬰威脅

中央社／ 馬尼拉3日專電

菲律賓正面臨強烈聖嬰現象威脅。氣象預測顯示，2027年3月底全國恐都將陷入嚴重乾旱。政府正安排稻米進口，並加強勞工保障，企業界則關注食品價格及匯率波動可能帶來的營運壓力。

菲律賓氣象局（PAGASA）最近發布乾旱預測報告顯示，乾旱風險正隨著聖嬰現象持續而逐步擴大，今年11月底前可能有25省陷入乾燥狀況（DryCondition）、19省出現乾旱（Dry Spell）、6省發生旱災（Drought）。

根據報告，到了明年3月底，全菲律賓可能進入嚴重乾旱狀態。

菲律賓氣象局定義，乾燥狀況指連續2個月降雨量「低於」正常水準；乾旱是指連續3個月降雨量「低於」正常水準，或連續2個月「遠低於」正常水準；旱災則指連續5個月「低於」正常水準，或是連續3個月降雨量「遠低於」正常水準。

菲律賓科技部長索里頓（Renato Solidum Jr.）在10月初的記者會上說明，旱情預測主要是依據降雨量判定，實際水資源供應是否出現危機，將取決於政府及民眾如何管理水庫與地下水資源。

面對可能持續至明年第一季的聖嬰現象，菲律賓政府正積極提升糧食儲備，包括趁早向外國進口食米。

菲律賓農業部助理部長德梅沙（Arnel de Mesa）上週在一場記者會上指出，政府須趕在東南亞主要稻米出口國受到聖嬰現象全面衝擊之前進口食米，否則明年即使有錢，也可能面臨無米可買的情況。

他也指出，近來菲律賓披索兌美元匯率貶值，也將抬高進口食米的成本。

另一方面，菲律賓勞工部（DOLE）昨天推出1530勞工服務專線，處理勞工和雇主之間的爭端，包括因乾燥與高溫工作環境可能產生的薪資、聘用、勞動法、職場安全與健康等問題。

菲律賓星報（The Philippine Star）今天引述業界人士報導，聖嬰現象可能於明年引發另一波食品價格上漲，進口商品成本也可能增加，民眾料會承受更大經濟壓力。

業界人士說，至於企業本身面臨的問題並非需求不足，而是成本上升，因此必須設法提高營運效率及生產力。

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