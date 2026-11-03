涉兒少性虐調查案 墨國當局搜梅根父親租用倉庫

墨西哥檢方今天向法新社透露，作為涉嫌持有兒童性虐待素材持續調查一環，墨西哥當局已搜索英國哈利王子妻子梅根（Meghan Markle）的父親所租用的一處倉儲空間。

法新社報導，菲律賓警方上週表示，正在調查老湯瑪斯．馬克爾（Thomas Markle）舊居中找到的一台筆記型電腦，以及一同被發現的虐童影像。老湯瑪斯．馬克爾的女兒梅根嫁給英國哈利王子（PrinceHarry）。

現年82歲的老湯瑪斯．馬克爾否認所有指控。他在2025年搬到菲律賓、之後返回美國前，曾居住在墨西哥。

墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）檢察官辦公室今天表示，接到匿名舉報，稱老湯瑪斯．馬克爾租用的倉儲空間內藏有兒童性虐素材。

調查人員指出，倉庫所有人通報，老湯瑪斯．馬克爾在2024年就已停止支付租金，但個人物品仍鎖在倉庫內。

當局通報查獲20年前的亞洲雜誌，但未提供更多細節，現場同時查扣電腦設備以進行進一步調查。

英國小報「太陽報」（The Sun）上個月率先報導，老湯瑪斯．馬克爾的兒子小湯瑪斯．馬克爾（ThomasMarkle Jr.）在翻找父親位於菲律賓的舊居箱子時，發現虐童影像。

梅根透過聲明表示，父親涉嫌持有虐童影像的指控讓她「深感痛心」，並補充說，由於過去發生「令人不安且困擾」的指控，她早已切斷父親與自己孩子間的聯繫。

在相關報導傳出後，梅根表示自己在2018年就曾看過一封寄給倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）及皇家與專責保護部門（Royalty and SpecialistProtection）的信件，信中提出類似指控。

梅根在聲明中表示：「信中對我父親提出令人不安且困擾的指控，當時有人向我保證這些指控正在調查中。」