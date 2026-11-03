升溫降回也難逆轉 全球冰川恐永久受損

全球升溫即使短暫超過攝氏1.5度，之後再降溫，部分冰川也難以復原。國際冰凍圈氣候倡議組織（ICCI）與聯合國環境規劃署2日公布報告指出，瑞士冰川近5年流失約2成冰量，格陵蘭與南極冰蓋融化速度約為1990年代的6倍，冰蓋損失可能持續數百至數千年，即使氣溫重回目標也無法立即挽回，縮短暖化超標時間才是關鍵。

降溫不等於冰川復原

根據《衛報》2日報導，國際冰凍圈氣候倡議組織ICCI與聯合國環境規劃署共同發布2篇關鍵報告，指出所謂「超標」，是指全球平均氣溫先超過《巴黎協定》力求限制的工業化前水準以上1.5度，再透過減排與移除大氣中的二氧化碳，使溫度逐步下降，報告指出，這段看似暫時的超標期，仍可能讓部分冰蓋跨過難以逆轉的臨界點。

報告彙整過去一年的觀測：瑞士冰川在最近5年失去約20%的冰量，格陵蘭與南極冰蓋的融化速度則約為1990年代的6倍，冰蓋與海洋持續交換熱量，即使氣溫之後下降，已啟動的冰體流失與海平面上升也可能延續很久。研究人員認為，若以長期維持地球冰雪為標準，較安全的升溫幅度可能接近1度，甚至更低，而非把1.5度視為毫無損害的界線。

報告區分不同尺度，海冰與部分山區積雪，在長期降溫後可能逐漸回升，但大型冰蓋與已大量退縮的冰川，恢復往往需要數百甚至數千年，對沿海城市而言，關鍵不只在海平面最終升高多少，也包含上升速度是否快到超過防洪與遷居的能力。

水源與海岸承壓

冰凍圈不只位於南北極，也包括喜馬拉雅山等高山冰川，據研究報告指出，山區冰雪變少，短期可能增加融水與冰湖潰決風險，長期更可能減少乾季可用水量，影響仰賴高山河川的農業、發電及民生用水，永久凍土融解也可能釋出更多溫室氣體，讓未來需要移除的二氧化碳增加。

研究團隊還比較不同升溫路徑，現行政策若使本世紀暖化接近2.8至3度，冰川、永久凍土及極地海洋將承受更大損失；若能迅速削減化石燃料排放、縮短超過1.5度的時間，仍可減緩海平面上升，保住更多山區冰量。ICCI指出，這些成果需要立即減排，不能只寄望未來大規模移除碳排。

2份報告在第31屆聯合國氣候大會前公布，目的是儘速提出解決問題的具體方向，各國在氣候談判中承諾的降溫時間表，直接影響沿海防災與高山水資源規劃必須承擔多久的壓力。

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