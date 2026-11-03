NASA採用太陽能供電 太空站電力升級逾三倍

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】國際太空站迎來關鍵電力系統升級！美國與加拿大近日合作派遣太空人執行艙外任務，成功安裝一座新型羅洛式太陽能板，並為老化的太空實驗室注入強大動能。未來，整體發電能力預計將顯著提升達三成，全力支撐各項尖端科學研究與後續的太空站任務運作。

太空漫步安裝面板

《NASA》報導，NASA與加拿大太空總署太空人近日合作，展開長達7小時11分鐘的太空漫步，在距離地球約418公里的軌道上，順利完成國際太空站第7座「羅洛式太陽能陣列」(iROSA) 的安裝部署，作為美國太空站史上第100次艙外活動。

事實上，這項自2021年起推動的升級計畫至關重要，由於太空站原有的太陽能面板歷經多年太空極端環境的摧毀，效能逐漸衰退，新型的輕量化捲展式太陽能板能有效補充電力。

如此一來，待最後一組太陽能板於後續任務全面部署完成後，太空站的總發電量將從原本的160瓩大幅提升至約215瓩，確保各項繁重的科學實驗與維生系統能夠穩定運作。

強化電力應對退役

《每日科學》報導，兩位太空人在完成此次安裝後，也同步為下階段的最後一次太空漫步做好準備。這項歷時多年的電力系統大規模改造工程，預計在安裝完最後一塊面板後宣告圓滿結束，屆時可為太空站額外提供高達30%的可利用電力。

儘管太空站正逐步走向其服役生涯的尾聲，但充沛的電力供應不僅能持續支援各類先進的太空科學與生物醫學實驗，更將成為未來執行安全且受控的脫軌銷毀任務不可或缺的關鍵後盾。

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