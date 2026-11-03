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西班牙國鐵相撞死傷慘！外媒揭日新幹線安全神話：年砸414億預防故障

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙國鐵日前發生重大相撞事故後，日本新幹線的「安全神話」再次成為國際焦點。 路透
西班牙國鐵日前發生重大相撞事故後，日本新幹線的「安全神話」再次成為國際焦點。 路透

據日媒FNN報導，西班牙國鐵日前發生重大列車事故後，日本新幹線多年建立的「安全神話」再次成為國際焦點。西班牙國營廣播電視台（RTVE）指出，新幹線營運62年來維持「乘客零死亡」的驚人紀錄，除仰賴專屬軌道、自動列車控制系統（ATC）與地震預警煞車外，兩國鐵道哲學的落差更是核心關鍵。

相較西班牙長年積極擴張高鐵路網，日本更重視「在故障發生前就主動預防更換」；新幹線每年投入高達11.3億歐元（約台幣414億元）的維護預算，更是西班牙4.32億歐元的兩倍以上。

不過，針對外媒宣稱「開業以來從未脫軌」，日本網友隨即出面釐清事實。新幹線並非完全零出軌，在2004年（平成16年）新潟中越地震時，一列正以時速約200公里高速行駛的上越新幹線就曾脫軌。但當時在地震預警系統即時煞車、筆直軌道與排雪溝減緩偏移等有利條件下，車上155名乘客奇蹟般「全數生還且零死傷」，因此營運至今未曾發生乘客死亡事故確實是個鐵打的事實。

另有網友有感而發，強調安全神話背後更該感謝在深夜頂著巨大壓力、默默巡檢每寸軌道與車廂的維修後勤人員。正是這群幕後英雄貫徹事先預防、維修保養，乘客才能在時速300公里的奔馳中安心免繫安全帶。這場討論也凸顯出，鐵道安全絕非僅止於路網擴張，在細節中的預防檢修，才是保障生命安全的根本。

新幹線 出軌 西班牙 日本

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