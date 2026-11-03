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聊政治撕破臉下狠手！東京女高中生書包藏2刀 圖書館猛刺閨密

聯合新聞網／ 綜合報導
東京六本木高中日前驚傳震驚社會的校園喋血案，一名16歲高一女學生疑因與好友「政治立場不合」爆發爭執，持刀刺傷對方。 示意圖／Pakutaso
東京六本木高中日前驚傳震驚社會的校園喋血案，一名16歲高一女學生疑因與好友「政治立場不合」爆發爭執，持刀刺傷對方。 示意圖／Pakutaso

讀賣新聞報導，日本東京六本木高中日前驚傳震驚社會的校園喋血案。一名16歲高一女學生疑因與好友政治立場不合」爆發爭執，竟萌生同歸於盡的念頭，預先購買兩把菜刀帶到學校，在圖書館內朝好友連刺數刀，造成對方肩膀與腹部多處受傷，所幸送醫救治後暫無生命危險。

警視廳獲報後當場將行凶少女依殺人未遂現行犯逮捕，並於11月1日追加違反《槍砲刀劍類所持等取締法》移送檢方偵辦。調查指出，涉案少女與受害同學是在今年春季入學典禮時相識，隨後迅速結為好友。未料10月中旬兩人因討論政治話題意見相左，產生激烈口角，原本緊密的友誼隨之降至冰點。

嫌犯向警方坦言，極度在意對方對自己的看法，曾暗自決定若無法修補關係，便要與好友同歸於盡。案發當天，她將事先在雜貨店買好的兩把菜刀塞入書包帶到學校，一把打算刺殺好友，另一把則預備用來自我了斷。

案發於10月30日下午1時許，少女到校後便直奔圖書館堵人，見面後隨即掏出菜刀朝受害女學生猛刺，現場教職員見狀立即衝上前將其壓制奪刀並報警。警方隨後在其隨身包包內搜出另一把預藏的菜刀，少女落網後坦承犯行，供稱「原本打算殺了她之後跟著一起死」。目前檢警正進一步釐清行凶前的心理狀態與確切衝突細節。

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