台女帶茅台飛大阪…日海關「聞不出酒香」 化驗竟是喪屍煙油

綜合日媒報導，48歲台灣籍女子蔡艾伶，涉嫌將俗稱「喪屍煙油」的管制藥物「依托咪酯」（Etomidate）灌入高級茅台酒瓶內，自越南搭機入境日本關西國際機場時遭當場識破。

日本執法單位日前直接對外公布嫌犯完整姓名，並由警方與大阪海關依違反《醫藥品醫療器材法》及《關稅法》等罪嫌將其逮捕並起訴。據悉，這起案件查扣高達2.7公斤的依托咪酯液體，創下大阪海關近十年來查扣喪屍煙油數量第二高的紀錄。

這起案件發生於上（10）月8日，蔡女從越南搭機飛抵大阪關西機場。海關人員進行行李抽檢時，在其行李箱內起出一個以木盒包裝的三公升裝茅台酒瓶。不過，眼尖的海關人員立刻察覺瓶蓋有遭人拆封重新加工的異狀，且現場完全聞不到任何酒香，隨即安排專業化驗，赫然證實瓶內裝滿含有大量指定藥物「依托咪酯」的毒液。面對盤問，蔡女起初極力狡辯，聲稱該瓶名酒只是「要送朋友的伴手禮」，企圖矇混過關，但當場遭執法人員戳破謊言。

依托咪酯因常被添加於電子煙油中，吸食後會出現肢體顫抖、神智混亂宛如喪屍的失控狀態，在日本已被列為嚴格管制的藥物。針對蔡女落網後的詳細供詞與認罪態度，日方目前基於偵查不公開暫未透露，但檢警研判背後恐牽涉龐大的跨國運毒走私集團，正全力擴大追查其他在逃共犯與幕後黑手。

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