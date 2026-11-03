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歐洲7國超市冰箱遭駭 攻擊手法與幕後黑手一次看

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
荷蘭連鎖超市Ahold Delhaize與比利時的Colruyt 2日表示，深夜一起資訊科技（IT）事件造成比利時和盧森堡數十家超市分店的冰箱溫度急升。瑞典的ICA與Coop也傳出類似情況，其中一家分店則是歸咎於網攻。圖為瑞典的ICA員工將壞掉的食品丟棄。歐新社 歐洲新聞圖片社
荷蘭連鎖超市Ahold Delhaize與比利時的Colruyt 2日表示，深夜一起資訊科技（IT）事件造成比利時和盧森堡數十家超市分店的冰箱溫度急升。瑞典的ICA與Coop也傳出類似情況，其中一家分店則是歸咎於網攻。圖為瑞典的ICA員工將壞掉的食品丟棄。歐新社 歐洲新聞圖片社

歐洲7國多家超市的冰箱與冷凍櫃接連發生異常，部分設備的溫度設定遭人遠端調高至攝氏50度。歐洲聯盟出面譴責，說這是「蓄意破壞我們的食品供應鏈，並企圖打擊消費者對供應鏈的信任」。

綜合衛報（The Guardian）和法新社報導，繼10月法國發生首波攻擊後，比利時、愛沙尼亞、芬蘭、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭及瑞典的多家連鎖超市今天也出現冰箱與冷凍櫃溫度大幅升高的情況，迫使業者丟棄變質商品。

● 哪些超市受到波及？

這起攻擊波及比利時家樂福（Carrefour）、Intermarche與宜家家居（IKEA）門市；瑞典的Coop與ICA；盧森堡的德爾海茲（Delhaize）；芬蘭的Kesko；愛爾蘭的SuperValu以及愛沙尼亞的商店。

這起事件似乎是3週前法國攻擊事件的翻版。當時，身分不明的駭客控制暴露於網際網路的設備管理軟體，導致零售商的冰箱突然過熱，被迫丟棄大量食物。

美軍基地8月初也曾發生類似事件，至少6座基地內的福利社出現原因不明的冰箱故障，五角大廈目前正調查是否涉及駭客攻擊。外界擔憂，這可能代表網路攻擊與駭客戰術出現新的攻擊方向。

● 駭客是如何做到的？

資安專家指出，工業基礎設施之所以特別脆弱，是因為它將資訊科技（IT）系統與往往較老舊的實體設備連接在一起。

駭客一旦入侵這些IT系統，就可能控制相關基礎設施，在實體世界造成混亂。雲端資安業者Zscaler專家達洛伊（Olivier Daloy）指出，主要風險有兩種：利用技術漏洞，以及竊取或取得遭洩漏的登入憑證，藉此登入設備。

他以2010年「震網」（Stuxnet）病毒為例，說這個病毒當時導致伊朗用於濃縮鈾的離心機發生一連串故障。

法國國家資訊系統安全局（ANSSI）局長斯特魯貝爾（Vincent Strubel）表示，10月法國的網路攻擊之所以得以發生，是因為設備存在「基本資安防護缺失」，包括直接連上網際網路，卻沒有適當防護，且使用強度過弱的密碼。

● 幕後黑手可能是誰？

目前沒有具有政治動機的駭客團體出面宣稱犯案，也沒有勒索軟體集團利用這項漏洞向超市勒索贖金。畢竟冰箱一旦過熱，損害就已經造成，駭客事後要求業者付款的可能性不高。

安全研究公司Synacktiv的泰利耶（Kevin Tellier）認為，任何人都有可能是攻擊者，「這次攻擊的技術並不複雜，因此無法從這方面判斷駭客是否擁有雄厚資源」。

資安公司Sophos威脅情報高級總監皮林（RafePilling）表示，他認為最有可能的兩種情況，一是與國家有關的行為者藉此釋放訊號、展示能力，二是單獨行動的駭客所為。

這次攻擊手法相對簡單，也增加了追查幕後黑手的難度。皮林形容，這就像「戴著橡膠手套亂動開關」，不需要使用惡意軟體，因此現場不會留下可供追查的攻擊工具痕跡。

國家相關行為者涉案的推測之所以受到關注，部分原因在於食品遭丟棄、超市貨架空蕩蕩的景象，可能對大眾造成明顯的心理衝擊。

北韓被認為是上週加密貨幣交易所幣安（Binance）遭竊案的幕後黑手，但在這起超市冰箱遭入侵事件中，也不排除與俄羅斯及中國有關的駭客涉案。

西方情報首長指出，莫斯科正在歐洲展開各種形式的破壞行動，且相關行動可能在未來幾個月內加劇。

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