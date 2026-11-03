義大利20歲賽車手安東內利 成F1史上最年輕世界冠軍

義大利20歲賽車手安東內利（Kimi Antonelli）1日在F1墨西哥大獎賽取得第3名，提前奪得年度世界冠軍，成為史上最年輕得主。此消息讓義大利社會舉國歡騰，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）恭賀義大利再度有賽車手榮登世界冠軍寶座，「這是我們國家的驕傲」。

義大利是超級跑車重要生產國，但自1953年傳奇車手阿斯卡里（Alberto Ascari）在F1奪冠後，已長達73年沒有誕生過義大利籍世界冠軍。安東內利封王讓整個義大利為之沸騰，他也成為與網球巨星辛納（Jannik Sinner）並列的國家級體育英雄。

安東內利2006年8月25日出生於賽車世家，父親也曾是賽車手，他從小就展現極高天賦。義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，安東內利不只是冠軍賽車手，在學校也是名列前茅的「學霸」，即使必須經常飛往全世界比賽，他的背包總是放滿書籍。

安東內利的「企業經濟學」教授雷吉娜（AlessandraRegina）描述，安東內利總是坐在教室最前排聽課。雷吉娜回憶，曾在2023年詢問課堂上每個學生的夢想，當時安東內利毫不猶豫回答「我是賽車手，我參加二級方程式比賽，我希望有一天能贏得一級方程式大獎賽」，3年後安東內利實現了其夢想。

雷吉娜認為安東內利一直都很清楚自己的目標，且努力不懈。她曾問過安東內利「你不害怕在賽道上以超過300公里的時速行駛嗎？」安東內利回答「老師，我一直都是這麼做的，我已經習慣了。」

雷吉娜形容安東內利在學期間也認真向學，在參加完某次大賽之後，安東內利還在商業經濟學考試中得了滿分，「他熱愛英語，英語已經非常精通。我的科目他也學得很好，唯獨數學…他說數學永遠不會成為他的職業」。

「在環遊世界期間，安東內利總是背著裝滿書籍和筆記本的背包，利用搭飛機和休息時間學習。」雷吉娜表示，「我總是告訴學生們要追隨自己的熱情，安東內利就是最好的例子，只要努力和堅定，夢想終會實現」。