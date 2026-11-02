美媒高層出任梵蒂岡部長 教廷首位擔此要職女平信徒

現年39歲美國媒體高層阿瓦拉多（Maria Montserrat Alvarado）本週就任梵蒂岡聖座傳播部部長，成為教廷首位執掌「部門」層級的女性平信徒。

法新社報導，美籍墨西哥裔的阿瓦拉多女士也是第一位領導此部門的非義大利籍人士，執掌梵蒂岡旗下所有電視、廣播、印刷出版業務，以及聖座新聞室（Press Office of the Holy See）。

分析家認為，教宗良十四世（Pope Leo XIV）欽點具專業背景的女性擔綱此要職，凸顯他看待女性的角度有別於歷任教宗。過去擔任梵蒂岡高階職位的女性往往是修女。

教廷今年6月宣布這項人事案後，獲任命的阿瓦拉多自己也感到意外。她接受專訪指出，「我不曾提出申請，我獲選」並非透過標準應徵流程，這是「教宗親自任命的」。

阿瓦拉多在墨西哥出生，孩提時期隨家人遷居美國，在邁阿密長大，之後前往華盛頓求學。她踏入媒體業前，在捍衛宗教自由的非營利律師事務所「貝克特宗教自由基金會」（Becket Fund for ReligiousLiberty）服務長達14年。

阿瓦拉多自2023年起擔任美國永恆聖言電視網新聞部（Eternal Word Television Network, EWTN News）最高負責人暨營運長（COO），監督以7種語言製作內容、涵蓋電視、紙媒、廣播、數位媒體與社群網路的國際媒體平台。這是全美最大天主教電視網。

不過，永恆聖言電視網過去與教廷的關係並非一直都很融洽。

該電視網部分節目以抨擊前任教宗方濟各（PopeFrancis）出名；已故的方濟各生前是致力改革天主教的領袖，曾引發天主教會內部保守派不滿，尤其是美國保守派。

阿瓦拉多原先沒有打算跨入媒體與傳播職涯，她曾告訴永恆聖言電視網，自己「最大的心願一直都是結婚生子」。

她結過婚但已離異，不過，這段婚姻已獲天主教會宣告無效。

阿瓦拉多將接替現任部長魯芬尼的職務。現年70歲的魯芬尼於2018年獲方濟各任命，成了領導梵蒂岡部門（Dicastery）的首位平信徒。

教廷女性月刊「女性教會世界」（Woman ChurchWorld）創辦人史卡拉菲亞（Lucetta Scaraffia）告訴法新社：「這是以自身專業能力和人格特質獲選的女性。」

史卡拉菲亞指出，阿瓦拉多「是一位成就卓越的傳播經理」，「憑自身實力闖出這番事業」，她獲任命顯示「教宗以截然不同的角度看待女性」。