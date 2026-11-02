孟加拉成衣工人示威要求加薪 與警方爆發衝突

數以千計孟加拉成衣廠工人今天封鎖一條主要公路，並與警方爆發衝突。這些工人要求將每月最低薪資調漲至他們目前工資的兩倍以上，抗議活動蔓延至國內多個工業重鎮。

法新社報導，南亞國家孟加拉擁有1億7000萬人口，是僅次於中國的全球第2大成衣出口國，為一些國際知名服飾品牌生產服裝。

法新社記者目擊，孟加拉首都達卡（Dhaka）以北的加吉坡（Gazipur）有數以百計工人封鎖連接達卡與坦格爾（Tangail）的公路，並破壞數輛汽車；密爾坡（Mirpur）地區也有大批群眾走上街頭，警方發射催淚瓦斯以驅散示威者。

憤怒的工人甚至縱火焚燒一輛警車。

儘管孟加拉政府昨天宣布，將成立工資委員會審查成衣業的最低薪資，今天仍爆發抗議活動。成衣業是孟加拉的重要產業，有數百萬從業人員，並為該國創造可觀的出口收入。

然而，勞工領袖表示，工人的不滿並非成立工資委員會就能解決，通膨與家庭支出日益攀升也是問題所在。

抗議勞工要求將月薪調漲至3萬塔卡（約新台幣7870元），是他們目前薪資的兩倍以上。

孟加拉勞工團結中心（Bangladesh Center for WorkersSolidarity）的阿克特（Kalpona Akter）表示，工人月薪目前約為1萬3000塔卡（約新台幣3410元）。

孟加拉內政部長阿邁德（Salahuddin Ahmed）警告，政府正採取強力措施來遏止這些抗議活動。

他今天與業界領袖會面後說：「對於那些以勞工運動為掩護、從事不法活動和陰謀的人，我們將以鐵腕手段對付。」