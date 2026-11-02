瑞典超市冷凍櫃夜間溫度急升 商家歸咎駭客網攻

瑞典2大連鎖超市業者ICA與Coop今天表示，旗下若干門市冷凍櫃溫度在夜間急速攀升。其中至少一家業者將這起事件歸咎於駭客網路攻擊。

法國多家大型連鎖超市10月稱遭到網攻，據報駭客一夜之間將聯網冷藏與冷凍設備溫度調高至攝氏50度、引發火災，迫使業者丟棄變質食品，凸顯聯網系統的脆弱性。

路透社報導，瑞典1家超市今天在社群媒體發文說，自家冷藏與冷凍櫃溫度被設定在攝氏50度，與法國超市發生的攻擊事件相似。

未上市超市業者ICA發言人透過電郵表示：「我們獲報昨晚一起事件波及若干門市，導致其冷藏與冷凍系統受衝擊。」

另一家未上市的超市零售集團Coop告訴瑞典晚報（Aftonbladet），旗下6家門市受到類似事件影響。Coop暫未回應路透社置評請求。