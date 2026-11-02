快訊

台指期夜盤多空交戰 45K能否守住成關鍵

伊朗：美方若同意訴求 荷姆茲海峽最快2天內重新開放

老化「比一般人更嚴重」…學者研究習近平身體狀況：下機出現環狀步態

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞典超市冷凍櫃夜間溫度急升 商家歸咎駭客網攻

中央社／ 斯德哥爾摩2日綜合外電報導

瑞典2大連鎖超市業者ICA與Coop今天表示，旗下若干門市冷凍櫃溫度在夜間急速攀升。其中至少一家業者將這起事件歸咎於駭客網路攻擊。

法國多家大型連鎖超市10月稱遭到網攻，據報駭客一夜之間將聯網冷藏與冷凍設備溫度調高至攝氏50度、引發火災，迫使業者丟棄變質食品，凸顯聯網系統的脆弱性。

路透社報導，瑞典1家超市今天在社群媒體發文說，自家冷藏與冷凍櫃溫度被設定在攝氏50度，與法國超市發生的攻擊事件相似。

未上市超市業者ICA發言人透過電郵表示：「我們獲報昨晚一起事件波及若干門市，導致其冷藏與冷凍系統受衝擊。」

另一家未上市的超市零售集團Coop告訴瑞典晚報（Aftonbladet），旗下6家門市受到類似事件影響。Coop暫未回應路透社置評請求。

瑞典 網攻 駭客

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

烏俄空襲警報系統接連遭駭 兩起事件關聯性尚不明

全聯今年1,280家達標沒問題 不再拓量販版圖、電子價卡後年全台上線

開車到一半傻眼…公路電子看板遭駭「突播色情片」 駕駛拿手機狂拍

全聯今年1,280店目標可望達陣 全台最大超市明年初登場

相關新聞

印度德里治空污禁百萬輛車進入 執法首日1500車吃閉門羹

印度又到每年空污最嚴重的時節，德里政府1日起依規禁止排放標準未達標的車輛開進當地，受影響的車近100萬輛，執法首日有超過...

少子化掀撤墓潮！日業者推「迷你墓」居家緬懷 巨大古墳納無後者骨灰

少子化與核心家庭普及正重塑日本的身後事文化。據日媒FNN報導，近年來有一波龐大的「撤墓潮」，每年辦理撤除祖墳並遷出遺骨的案件突破17萬6000件，短短10年間增加2倍。

中資爆買北海道羊蹄山「非法濫伐」！日祭查國籍補破網 專家嘆難防堵

北海道羊蹄山麓以壯麗景緻與粉雪聞名，近年吸引大量外資湧入，日前卻爆發中資涉嫌「非法濫伐」山林的重大爭議。據日媒ABEMA TIMES報導，由中國籍社長經營的房產仲介「J社」，早年陸續收購1970年代惡名昭彰「原野商法」留下的閒置荒地，並轉介給喜愛當地景致的中國富豪出資興建私人度假別墅。

用陪伴拆解身世震撼彈！日夫妻來台借精生兩女 嬰兒期就練習說明

透過他人捐精生子常被視為「夫妻與醫師間不可告人的秘密」，深怕說破會影響家庭和諧，隨著觀念轉變，及早主動向孩子坦白身世，已成現代生殖醫學界的新共識。日本「AID當事人支援會」理事長寺山龍生便是典型實例。

從AI到SI！「超級智慧」時代來臨前，人類如何守住最後一道防線？

隨著近期 AI 相關的討論被越來越多的恐懼包圍，2026 年 9 月下旬，美國總統川普向世界宣布美國政府往後要改用「超級智慧」（ SI），改稱現行的「人工智慧」（AI）。然而，人們對 AI 發展的擔憂卻未必會因改名就消失。

濱崎真緒遭下藥！日本曾爆星級製作人涉迷姦性侵寫真女星 揭背後權力操控

前日本知名AV女優濱崎真緒，近年改藝名「DJ Mao」轉型為DJ，經常在夜店放音樂，於萬聖節夜（10月31日）到灣仔打碟後，應客人邀請往尖沙咀一處私人聚會場所打碟，其間飲下疑遭人下藥的甜味飲品，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。