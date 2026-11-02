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曼谷機場查獲近9000支瘦瘦針 中國旅客涉走私遭逮

中央社／ 記者李宗憲曼谷2日專電

泰國海關近日在曼谷蘇凡納布機場查獲一起走私案，一名從孟加拉飛抵泰國的中國籍旅客的行李中，查獲藏有近9000支俗稱「瘦瘦針」的注射筆，市值約534萬泰銖（約新台幣515萬元），目前已遭逮捕，將依法處理。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，這名未具名的中國籍男子於10月31日從孟加拉首都達卡搭機抵達蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）。海關人員檢查男子攜帶的兩件行李時，在塑膠包裝袋中發現共8900支注射筆。

民族報（The Nation）指出，泰國海關表示，查獲物品估計價值534萬泰銖，這名男子目前已遭逮捕，將依法接受調查及後續法律程序。

報導指出，這批產品尚未向泰國食品藥物管理局（FDA）註冊，也未取得核准。

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑類藥品，含有Liraglutide及Semaglutide成分，皆屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估後開立處方。

自今年9月15日起，泰國已將這類注射筆列為特別管制藥品，民眾須持醫師處方箋，並透過藥局取得。

泰國食藥局（FDA）秘書長素帕特拉（SupattraBoonserm）表示，這類藥物能模仿人體自然產生的GLP-1荷爾蒙。

這類藥物最初是為治療第二型糖尿病而開發，具有調節血糖、減緩胃部排空及增加飽足感等作用，後續也發展出針對肥胖或過重族群的體重管理藥物。

曼谷 瘦瘦針 走私

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