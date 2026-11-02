印度德里治空污禁百萬輛車進入 執法首日1500車吃閉門羹

印度又到每年空污最嚴重的時節，德里政府1日起依規禁止排放標準未達標的車輛開進當地，受影響的車近100萬輛，執法首日有超過1500輛車因此在檢查站「卡關」，無法進入德里。

印度德里的空氣品質急遽惡化，今天上午8時的平均空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）為310，達到「極差」等級，賈漢吉普里（Jahangirpuri）的AQI更是飆到「嚴重」等級的420，羅希尼（Rohini）、旁遮普巴格（Punjabi Bagh）等地的AQI也達逼近「嚴重」等級的399。

印度判斷空污的AQI分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

隨著冬季到來，空氣品質持續惡化，德里為加強污染防制，1日起開始執行防制計畫，希望控制車輛廢棄排放量、道路揚塵的情況等方式，盡量降低空污。

今日印度（India Today）報導，在德里政府強力執法下，德里以外地區註冊的車輛，只要不符合印度第6階段排放標準（BS-VI），就會被禁止進入德里地區，受到影響的有近100萬輛汽車。

德里交通部門已部署39支執法隊伍，在13個主要邊界口岸和收費站24小時不間斷執勤，有約250名執法人員已被派往邊境檢查站、收費站和污染熱點地區。

印度新聞信託社（PTI）報導，在執法首日，德里截至1日下午5時，因違反空污防制相關規定而開出的罰單超過500張，罰款總額達684萬盧比（約新台幣235萬元）。

德里交通警察及運輸部門1日檢查了近1萬5000輛車，有1539輛車被擋下，不得進入德里地區，並開出127張罰單，罰款總額達20萬盧比（約新台幣6萬8758元）。

為因應冬季空氣污染，德里除了禁止高污染車輛進入，也禁止會產生大量粉塵的拆除和戶外土木工程進行，所有停車場到明年2月28日止，將加收1倍的停車費，政府和私人企業到明年1月31日止，擬讓半數員工居家辦公。