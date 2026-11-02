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吉隆坡小馬尼拉 菲律賓移工：聽見母語就像回家

中央社／ 吉隆坡2日專電

馬來西亞吸引不同國家的移工前來打拚，也形成各有家鄉語言與滋味的生活圈。吉隆坡Kota Raya購物中心有「小馬尼拉」之稱，菲律賓料理、服飾店、美髮與貨幣兌換服務齊聚，讓菲律賓移工在異鄉謀生之餘，也能與同鄉相聚，找到回家的感覺。

如同早年華人下南洋謀生，來自菲律賓、緬甸、越南等國的工作者，也帶著各自的語言、飲食與生活習慣，在馬來西亞尋找機會。同鄉聚集的商店與餐館，既滿足日常需要，也成為交換消息、維繫家鄉聯繫的地方。

根據大馬人力資源部資料，馬來西亞曾有約214萬名外籍勞工，其中菲律賓籍有5萬2340人。

距離茨廠街（Jalan Petaling）不遠的Kota Raya，曾是吉隆坡熱鬧的購物地標。這裡於1990年代初期受到年輕上班族歡迎，後來隨新商場開幕而轉趨冷清。菲籍社群逐漸在此經商、聚會，帶動餐飲、零售與生活服務，讓老商場重新聚集人氣。

◉老商場迎新客群　二手衣買賣支撐生計

在馬來西亞生活30年的尤莉（Yuli），就是其中一員。她接受中央社記者訪問表示，以前受僱工作，後來轉做二手衣買賣，在商場擺攤約10年，如今靠這門生意維持生活。

尤莉住在雪蘭莪州（Selangor）梳邦再也（SubangJaya），家人仍在菲律賓。她從環保回收站取得二手衣，再帶到Kota Raya販售。她說，這裡許多店家由菲律賓人經營，餐廳、美髮店與服飾店都是常見的生意。

「星期日，有很多菲律賓人都會過來。」尤莉表示，同鄉利用休假日到這裡相聚，時間大約從上午9時到下午6時。同鄉之中，不少人曾在台灣工作。

◉休假唱歌會同鄉　家鄉滋味慰鄉愁

從事家庭幫傭工作的瑪麗亞（Maria）說，住在滿家樂（Mont Kiara）、孟沙（Bangsar）等地的同鄉，會相約週末到這裡見面，有時一待就是整天，購買日常用品，或做頭髮、美甲。

商場內的食品雜貨店販售菲律賓餅乾、麵條、罐頭，以及牙膏、洗髮精、洗衣劑等日用品，也有服飾、美容、手機、貨幣兌換及快遞服務，滿足移工不同的生活需要。

在Kota Raya販售服飾、手錶、珠寶飾品、餐盤及手機的菲律賓籍業者妮恩法（Ninfa Olano），在馬來西亞結婚近26年，並已取得永久居留權。她受訪表示，馬來西亞與菲律賓距離近，返鄉相對方便，是她選擇在這裡生活的原因。

商場裡的咖啡店也成為同鄉相聚的地方。大家喝著飲料、輪流唱KTV，歌聲與交談聲交織。

妮恩法說，部分移工平日承受工作壓力，也會想家，因此利用星期日休假唱歌、跳舞，延續在菲律賓熟悉的休閒方式。這些娛樂不應被視為不良嗜好，而是休假時放鬆、紓解壓力的方式，休息過後仍要回到工作崗位。

家鄉料理也是同鄉前來的理由。尤莉介紹說，菲式虱目魚酸湯（sinigang bangus）是這裡可以品嚐的家鄉菜之一，商場裡也能找到菲式什錦刨冰halo-halo及Jack’n Jill Chippy零食，讓離鄉者找到熟悉的滋味。

從事家庭幫傭的克里斯蒂娜（Christina）表示，來自菲律賓不同地區的朋友在這裡相聚，聽見他加祿語（Tagalog），吃著家鄉料理、聽音樂，讓她彷彿與家人相聚，也有回家的感覺。

一杯咖啡的時間，話題從菲律賓近況，聊到在馬來西亞的工作與生活。Kota Raya裡，有人顧攤、有人採買，也有人與朋友聚餐，買賣支撐著生計，相聚則讓家鄉的語言與滋味在吉隆坡有了落腳的地方。

吉隆坡 菲律賓 移工

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