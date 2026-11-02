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新加坡警方統一來電號碼強化辨識 防詐團冒充官員

中央社／ 新加坡2日專電

新加坡近期頻繁發生詐騙集團冒充政府官員案件，警方今天起啟用統一來電號碼，協助當地民眾辨識警方正式來電。資深律師告訴中央社，星國政府加強防詐措施之際，也須維護公眾對官方機關的信任，避免影響政府傳遞重要資訊的效率。

新加坡警察部隊（SPF）今天起首度啟用統一來電號碼，以「6000 0999」顯示警方來電，即使民眾漏接來電，仍會收到官方簡訊通知。

這項措施是新加坡政府跨部門合作計畫的一環，目的是協助新加坡民眾辨識政府機關的聯繫行為。這項計畫由新加坡警察部隊、隸屬政府科技局的開源科技部（OGP）、數位發展及新聞部（MDDI）及資訊通訊媒體發展局（IMDA）等局處共同推動。

根據當局統計，新加坡警方等官方機構是最常遭冒名的政府機關。今年1月至9月間，在新加坡至少通報1310起冒充警察案件，損失金額至少達新幣5330萬元（約新台幣13億5800萬元）。

新加坡資深律師鍾庭輝（Chung Ting Fai）今天告訴中央社，詐騙集團冒充政府官員，利用民眾對官方機關的信任，透過個人資料、緊急情境、甚至深偽技術增加可信度。新加坡政府因此推出統一來電號碼等措施，加強民眾辨識能力。

他指出，這類措施成效仍有待觀察，政府更重要的是維護公眾信任，避免民眾對官方來電及訊息失去信心，影響政府傳遞重要資訊的效率。

聯合早報報導，今年10月，新加坡警察部隊接獲一名61歲女子報案，表示接獲冒充銀行職員的電話。對方聲稱她的銀行帳戶有未經授權的交易，並指示她聯絡自稱是中央肅毒局官員的人員。受害者信以為真將總值約新幣1萬元的金飾及其他貴重物品，交給一名不明男子。警方展開調查、在移民與關卡局及警察行動指揮中心協助下，鎖定一名33歲馬來西亞籍男子，於接獲報案後6小時內將他逮捕。

新加坡去年底為了打擊詐騙案激增，通過刑法修正案，詐騙犯面臨最多24下鞭刑強制處罰。新加坡內政部長尚穆根（K Shanmugam）今年10月在國會表示，過去3年內逐步落實相關措施後，詐騙損失略有下降，政府將進一步提出新法案、強化對詐騙犯及協助詐騙者的刑罰，「騙徒仍不斷適應並企圖克服我們的措施，因此這絕對不是心軟的時候。」

新加坡 詐團 統一

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