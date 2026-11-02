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數位聖經崛起非洲 塞內加爾、辛巴威最夯

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
隨著撒哈拉以南非洲地區掀起數位靈性浪潮，塞內加爾與辛巴威等國的聖經應用程式使用率大幅飆升。（Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash under C.C License）
隨著撒哈拉以南非洲地區掀起數位靈性浪潮，塞內加爾與辛巴威等國的聖經應用程式使用率大幅飆升。（Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

非洲地區的數位聖經使用率為何急劇攀升？最新國際研究與宗教觀察指出，隨著撒哈拉以南非洲地區掀起數位靈性浪潮，塞內加爾與辛巴威等國的聖經應用程式使用率大幅飆升。專家指出，這反映出當地民眾面對生活壓力與生存挑戰時，轉向聖經尋求心靈解答與社會支持的深層需求。

數位聖經使用激增

基督日報》報導，撒哈拉以南非洲地區的每日數位聖經參與度在近年顯著成長，其中塞內加爾與辛巴威的YouVersion線上聖經使用率大幅飆升72%。儘管塞內加爾擁有極高比例的穆斯林人口，但這波數位閱讀熱潮依然持續擴張，顯示出民眾對經文內容的強烈渴望。

此外，衣索比亞與剛果民主共和國也分別呈現顯著的成長幅度。專家分析，隨著區域性網路基礎設施的改善與教會機構的積極推廣，數位程式讓民眾能夠更便利地接觸宗教經典，進而帶動整體互動率的突破。

尋求心靈解答慰藉

每日新聞網》報導，非洲當地民眾在日常生活中頻繁透過YouVersion搜尋關於「焦慮」、「希望」與「醫治」等關鍵字，將經文視為應對現實困境的重要心靈支柱。研究顯示，許多非洲信徒不只是進行傳統的文本閱讀，更是將聖經教導作為面對貧困、疾病與社會變遷時的實用生活指南。

雖然全球不同地區的數位化進程各有差異，但非洲展現出的強勁增長動能已成為全球宗教科技發展的重要趨勢。專家認為，這種結合現代科技與傳統信仰的模式，不僅改變了民眾獲取信仰資源的方式，也為當代社會心理健康提供了一種安穩的力量。

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